“Detto tra Noi”, “Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta: quarantunesima puntata

Torna l’appuntamento con “Detto tra Noi”, il programma di Antonella Agresti e Roberta Foccillo in onda il martedì e giovedì alle 14.30.

Il programma si apre a musicisti, attori e artisti, offrendo interviste e racconti sul mondo dello spettacolo locale. Un’occasione di intrattenimento e varietà per vivere il pomeriggio in compagnia. “Bella Storia”: tra curiosità del passato, aneddoti, oggetti vintage, hit parade. “Qui&Là”: Fatti di attualità locali e nazionali e/o curiosità relative a personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. “Antonella&Roberta consigliano”: luoghi da visitare nel Cilento, ricette tipiche, tradizioni enogastronomiche, libri, concerti.

Nella rubrica “Bella Storia” di oggi ospite il cantautore Michele Pecora. Nato ad Agropoli, si trasferisce a Falconara Marittima con la famiglia nel 1970. Frequenta il conservatorio G. Rossini di Pesaro al corso di chitarra classica. Nel 1977 vince il Festival di Castrocaro con il brano La mia casa che descrive la sua casa ad Agropoli. Nel 1979 incide Era lei, canzone che ottiene un grande successo e da lì è un’escalation di successi. Michele è intervenuto in trasmissione per anticipare quella che sarà l’11esima edizione del premio “Gianni Ravera”, una prestigiosa manifestazione musicale nata nel 2015 per omaggiare la figura del celebre impresario televisivo e musicale chiaravallese.

Nella rubrica “Qui&Là”, uno sguardo alla stagione estiva e al ritorno del Metrò del Mare nelle località costiere del Cilento e Costiera Amalfitana. Nel servizio realizzato nel tg di InfoCilento, è possibile scoprire orari e tariffe per vivere l’estate tra le bellezze cilentane e non solo.

Nella rubrica “Antonella&Roberta consigliano”, un consiglio di bellezza per realizzare un trucco occhi semplice e veloce da realizzare con pochi prodotti, ma efficaci per rendere lo sguardo magnetico.