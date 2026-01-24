Dalla Cilentana alla Bussentina: giorni di disagi sulle strade

Disagi alla viabilità dal Cilento al Golfo di Policastro con una serie di limitazioni imposte dall’Anas che riguarderanno Cilentana e Bussentina. Nel primo caso ai problemi storici dell’arteria si aggiungono oggi nuovi cantieri per la messa in sicurezza, trasformando il tragitto in una prova di pazienza per migliaia di automobilisti.

Le limitazioni alla viabilità sulla Cilentana

Tra Prignano Cilento e la Diga dell’Alento i lavori sui viadotti e l’adeguamento delle barriere hanno imposto restringimenti di carreggiata che rallentano vistosamente il flusso. Spostandosi verso sud, la situazione resta critica nei pressi di Roccagloriosa, ma l’emergenza più recente riguarda il tratto tra Montano Antilia e Futani.

Qui, a causa di un cedimento del piano viabile, è scattato ieri il senso unico alternato regolato da semaforo in direzione Vallo della Lucania. Gli interventi di ripristino si preannunciano lunghi e complessi.

Un problema che si aggiunge ad altri, come nei pressi dello svincolo di Ceraso, dove ormai il problema è atavico ma grazie alla presenza di tre corsie non è stato necessario applicare particolari restrizioni alla circolazione.

Disagi sulla Bussentina

Non migliore è la situazione sulla Bussentina dove, come da programma, è in corso ormai da mesi l’intervento di demolizione e ricostruzione del viadotto Santolia, con gli utenti costretti a percorsi alternati.

Dal 27 al 30 gennaio sono previste anche ulteriori limitazioni a causa di alcune ispezioni in galleria. Sarà dunque imposto il senso unico alternato dalle ore 7.30 alle ore 18, tutti i giorni ad esclusione del weekend.