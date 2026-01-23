Cilentana: nuove limitazioni: scatta senso unico alternato

Nuove limitazioni al traffico riguarderanno la strada statale 18 Variante “Cilentana“. A partire dalle ore 12 di oggi, 23 Gennaio, e fino a data da destinarsi, è stata infatti disposta da Anas, tramite apposita ordinanza, l’istituzione del senso unico alternato nel tratto compreso tra gli svincoli di Massicelle e Futani, regolato da impianto semaforico.

Gli interventi in programma

Una limitazione che si è resa necessaria, nel tratto compreso tra il km 147+195 e il km 149+300, a seguito di un cedimento del piano viabile per il quale è indispensabile agire lungo l’asse stradale. Una limitazione che interesserà tutti gli utenti in entrambe le direzione di marcia, a tutela della pubblica incolumità.

I disagi

La strada statale 18 Variante Cilentana rappresenta un importante arteria si collegamento per il Golfo di Policastro e il Basso Cilento.

Quotidianamente la Cilentana viene attraversata da decine di automobilisti e da centinaia di studenti per raggiungere i luoghi di lavoro e le scuole. Una limitazione al traffico veicolare che va ad aggiungersi alle altre già presenti lungo l’arteria da diverso tempo.