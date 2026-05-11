Da Monaco a Castellabate in sella a una bici: l’incredibile viaggio di Peter tra coraggio e rinascita

Una storia di coraggio, passione e rinascita quella vissuta da Peter Tratwein, cittadino di Monaco di Baviera, arrivato ieri mattina a Castellabate dopo un incredibile viaggio di circa 1300 chilometri solamente in sella alla sua amata bicicletta.

Un’impresa nata da una promessa fatta a sé stesso dopo un grave incidente, proprio in bici, che gli aveva provocato la rottura di alcune ossa della schiena. Un momento difficile che però non ha fermato la sua voglia di vivere e di rimettersi in gioco. Così Peter ha deciso di affrontare un lungo viaggio verso una terra che ama profondamente: Castellabate.

La storia del viaggio: 13 giorni e 7 chili di bagaglio

Tredici giorni di pedalate, attraversando paesaggi, città e strade italiane, con tappe di 6-7 ore al giorno. Con sé solo l’essenziale: qualche attrezzo per la bici, due magliette, un pantalone e un’impermeabile per un totale di appena 7 chili di bagaglio.

Dopo essere arrivato a Salerno, Peter ha proseguito il suo percorso in bicicletta fino a Castellabate, scoprendo lungo il tragitto la bellezza del territorio e soprattutto la straordinaria ospitalità delle persone incontrate lungo la strada.

L’arrivo nella “Terra del Cuore”

Ieri mattina il suo arrivo a Castellabate Capoluogo, dove ad attenderlo c’erano gli amici più cari che lo hanno accolto con grande affetto ed emozione.

Un momento intenso che ha coronato un viaggio non solo fisico, ma anche umano e personale. Per Peter, Castellabate non è più soltanto una meta turistica, ma una vera e propria terra del cuore, capace di appassionarlo sempre di più grazie alla sua autenticità, ai suoi paesaggi e al calore della sua gente.