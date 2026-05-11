Attualità

Da Monaco a Castellabate in sella a una bici: l’incredibile viaggio di Peter tra coraggio e rinascita

1300 km in sella per una promessa: Peter Tratwein arriva a Castellabate da Monaco di Baviera. Una storia di rinascita, coraggio e amore per il Cilento.

Manuel Chiariello

Una storia di coraggio, passione e rinascita quella vissuta da Peter Tratwein, cittadino di Monaco di Baviera, arrivato ieri mattina a Castellabate dopo un incredibile viaggio di circa 1300 chilometri solamente in sella alla sua amata bicicletta.

Un’impresa nata da una promessa fatta a sé stesso dopo un grave incidente, proprio in bici, che gli aveva provocato la rottura di alcune ossa della schiena. Un momento difficile che però non ha fermato la sua voglia di vivere e di rimettersi in gioco. Così Peter ha deciso di affrontare un lungo viaggio verso una terra che ama profondamente: Castellabate.

La storia del viaggio: 13 giorni e 7 chili di bagaglio

Tredici giorni di pedalate, attraversando paesaggi, città e strade italiane, con tappe di 6-7 ore al giorno. Con sé solo l’essenziale: qualche attrezzo per la bici, due magliette, un pantalone e un’impermeabile per un totale di appena 7 chili di bagaglio.

Dopo essere arrivato a Salerno, Peter ha proseguito il suo percorso in bicicletta fino a Castellabate, scoprendo lungo il tragitto la bellezza del territorio e soprattutto la straordinaria ospitalità delle persone incontrate lungo la strada.

L’arrivo nella “Terra del Cuore”

Ieri mattina il suo arrivo a Castellabate Capoluogo, dove ad attenderlo c’erano gli amici più cari che lo hanno accolto con grande affetto ed emozione.

Un momento intenso che ha coronato un viaggio non solo fisico, ma anche umano e personale. Per Peter, Castellabate non è più soltanto una meta turistica, ma una vera e propria terra del cuore, capace di appassionarlo sempre di più grazie alla sua autenticità, ai suoi paesaggi e al calore della sua gente.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.