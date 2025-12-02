Corleto Monforte, fondi a sostegno della pastorizia. L’Ente beneficiario di un finanziamento per il “Campo di Cerabona”

L’intervento finanziato riguarda lavori da svolgere presso il rifugio montano “Casino Sierro”

A cura di Alessandra Pazzanese
Campo di Cerabona

Si chiama “Campo di Cerabona” uno dei luoghi montani di Corleto Monforte in cui le mandrie di bovini arrivano per rifocillarsi presso l’abbeveratoio e pascolare, un tipo di allevamento che segue le leggi della natura, che rispetta gli animali, e che rende i prodotti di origine animale della zona, prodotti d’eccellenza.

Mantenimento e potenziamento

Per il mantenimento e il potenziamento del “Campo di Cerabona” sono arrivate ottime notizie dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste: il Comune, guidato dal sindaco Filippo Ferraro, è risultato beneficiario di un finanziamento di 79.000 euro.

Le dichiarazioni

“Questa volta non era facile, con due milioni di euro per tutta l’Italia e la presentazione delle domande a sportello, ma con oculatezza e tempismo il Comune di Corleto Monforte è riuscito ad ottenere il finanziamento dal grande valore simbolico e di aiuto per le mandrie che vanno in alpeggio al “Campo di Cerabona”.

L’intervento finanziato riguarda lavori da svolgere presso il rifugio montano “Casino Sierro”, presso il pozzo e presso l’abbeveratoio” hanno fatto sapere dalla Casa Comunale.

Il progetto

Il progetto era stato candidato a finanziamento in risposta all’avviso pubblico 256707 del 9 giugno 2025 recante “Fondo volto a sostenere le iniziative dei Comuni per il ripristino, la manutenzione e la valorizzazione delle infrastrutture di interesse storico e paesaggistico percorse dagli animali negli spostamenti per la transumanza, la monticazione, l’alpeggio e altre pratiche tradizionali”.

