Corleto Monforte, fondi a sostegno della pastorizia. L’Ente beneficiario di un finanziamento per il “Campo di Cerabona”

Si chiama “Campo di Cerabona” uno dei luoghi montani di Corleto Monforte in cui le mandrie di bovini arrivano per rifocillarsi presso l’abbeveratoio e pascolare, un tipo di allevamento che segue le leggi della natura, che rispetta gli animali, e che rende i prodotti di origine animale della zona, prodotti d’eccellenza.

Mantenimento e potenziamento

Per il mantenimento e il potenziamento del “Campo di Cerabona” sono arrivate ottime notizie dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste: il Comune, guidato dal sindaco Filippo Ferraro, è risultato beneficiario di un finanziamento di 79.000 euro.

Le dichiarazioni

“Questa volta non era facile, con due milioni di euro per tutta l’Italia e la presentazione delle domande a sportello, ma con oculatezza e tempismo il Comune di Corleto Monforte è riuscito ad ottenere il finanziamento dal grande valore simbolico e di aiuto per le mandrie che vanno in alpeggio al “Campo di Cerabona”.

L’intervento finanziato riguarda lavori da svolgere presso il rifugio montano “Casino Sierro”, presso il pozzo e presso l’abbeveratoio” hanno fatto sapere dalla Casa Comunale.

Il progetto

Il progetto era stato candidato a finanziamento in risposta all’avviso pubblico 256707 del 9 giugno 2025 recante “Fondo volto a sostenere le iniziative dei Comuni per il ripristino, la manutenzione e la valorizzazione delle infrastrutture di interesse storico e paesaggistico percorse dagli animali negli spostamenti per la transumanza, la monticazione, l’alpeggio e altre pratiche tradizionali”.