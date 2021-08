Corleto Monforte promuove le sue tipicità con “AllevaMenti”

Il prossimo 7 agosto torna a Corleto Monforte “AllevaMenti”, un evento culturale gratuito, che sceglie di puntare sulle tipicità del suo territorio per rilanciarle, inserendole in una rete più ampia fatta di scambi, confronti e interazioni con l’estero e proponendo eventi ed iniziative diversi.

Tanti gli appuntamenti in programma. Percorsi trekking, workshop e concerti si affiancheranno a dibattiti, reading e mostre d’arte durante i quali si offriranno occasioni di dialogo ed aggregazione.

Il programma della kermesse inizierà sabato mattina alle ore 9:00 con il raduno presso Piazza Umberto I, alle ore 10:00 si terrà un’escursione da località “Corcomona” a località “Campo di Cerabona” (percorribile anche con l’ebike). Alle 11:30, un incontro divulgativo su flora e fauna alburnine, in località “Campo di Cerabona” dove interverranno il dott. Nicola Di Novella, farmacista, naturalista, direttore del museo delle erbe di Teggiano e dell’ecomuseo della valle delle orchidee ed il dottore Camillo Pignataro, curatore e conservatore scientifico del Museo naturalistico di Corleto.

Alle 12:30 è previsto il rientro in località Corcomona. Alle 13.30 l’apertura degli stand gastronomici con piatti tipici della tradizione locale. A seguire, alle 16.30, al via il laboratorio artistico espressivo “Liberamente” con la psicologa Danila Ranieri dal titolo “L’arte come strada per la ricerca del benessere psicofisico”.

Alle ore 18, un reading musicale con Andrea Rao e Giacinto Cirioli in “Il posto che si ama – Racconti in musica”, Live chitarra e voce. Un viaggio in musica tra letture, aneddoti e racconti di chi cerca la felicità nel posto che si ama.

Alle 19.00 si terrà un aperitivo con prodotti caseari e dj-set con Pantu (Afro Funk, Soul, New disco, Disco, Funky rap, Afrobeat e Funkybreaks). Si procede con la grigliata folk ed il concerto alle 21.00 di Gnut e Sollo e alle 22.30 di Bobo Rondelli. Per partecipare all’evento gratuito è necessaria la prenotazione munendosi di biglietto sulla pagina facebook “Dynamicor”.

