Corleto Monforte candida il rifugio montano “Casone Sierro” per il fondo transumanza

Approvato lo studio di fattibilità per il ripristino di infrastrutture storiche legate alla transumanza. Progetto da €79.000 per rifugio, pozzo e abbeveratoio.

Corleto Monforte, panorama

La Giunta Comunale di Corleto Monforte ha dato il via libera al progetto che mira a recuperare e valorizzare le infrastrutture storiche legate alla transumanza e alla monticazione in alpeggio. La delibera approva lo studio di fattibilità tecnico-economica e autorizza la presentazione della domanda di finanziamento a valere sull’Avviso pubblico “Fondo Transumanza” del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

Dettagli del progetto e obiettivi

L’intervento è focalizzato sul ripristino e la manutenzione di manufatti di antica tradizione, ritenuti essenziali per il sostentamento delle mandrie durante il pascolo estivo. La proposta progettuale candidata riguarda in particolare il Rifugio montano “Casone Sierro” e il pozzo e l’abbeveratoio in località Campo di Cerabona. Queste infrastrutture sono considerate di interesse storico e paesaggistico e sono percorse dagli animali negli spostamenti legati alle pratiche tradizionali.

Il costo complessivo del progetto è stimato in €79.000,00. La maggior parte delle risorse, pari a €68.635,97, è destinata al totale dei lavori da appaltare.

