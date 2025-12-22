Contrasto agli sversamenti illeciti, sequestrato frantoio oleario nel Comune di Camerota

Personale militare del Nucleo Operativo di Polizia Ambientale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro, con il supporto dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente in Campania, nell’ambito delle attività istituzionali finalizzate a prevenire e contrastare gli illeciti di natura ambientale, ha effettuato un controllo presso un frantoio oleario presente nel Comune di Camerota.

I dettagli

Alcuni indizi, quali l’odore nauseabondo e la presenza di scarti di lavorazione delle olive presenti allo stato melmoso nell’area adiacente l’opificio e di percolato di sansa, hanno destato il sospetto del personale operante che, ispezionata la zona attigua alla struttura, constatava l’effettiva immissione incontrollata ed illecita dei prodotti di scarto del processo di lavorazione delle olive nei terreni circostanti, con conseguenti gravi rischi per l’ecosistema locale.

Rilevate, pertanto, le violazioni in materia di smaltimento dei reflui dalla lavorazione delle olive ed informata l’Autorità Giudiziaria, il personale accertatore procedeva al sequestro penale del frantoio per un’area di complessivi 2000 mq circa, area peraltro ricadente all’interno del Parco Nazionale del Cilento, degli Alburni e del Vallo di Diano.

Il titolare dell’opificio veniva deferito alla competente Autorità Giudiziaria per le violazioni sopra accertate in materia ambientale.

Si specifica che il provvedimento cautelare è stato eseguito nell’attuale fase delle indagini preliminari ed è basato su imputazioni provvisorie, che dovranno comunque trovare riscontro in dibattimento e nei successivi gradi di giudizio. La responsabilità penale degli indagati sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.

La vigilanza del territorio

La costante vigilanza del territorio Cilentano, portato avanti dalle donne e dagli uomini del Circondario Marittimo di Palinuro in stretto coordinamento con l’Autorità Giudiziaria, ha consentito di interrompere una condotta illecita posta in danno ed a discapito dell’ambiente e della salute dei cittadini. Le attività di controllo, in linea con le pianificazioni operative del Centro di Controllo Nazionale Ambiente del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto e del Centro di Coordinamento Ambientale Marino della Direzione Marittima della Campania, proseguiranno per accertare ulteriori condotte illecite da porre all’attenzione dell’Autorità Giudiziaria ed allo scopo di verificare eventuali ulteriori compromissioni e inquinamenti dell’ambiente marino-costiero.