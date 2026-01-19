Continuità in Provincia di Salerno: Guzzo resta Vice Presidente e guida l’Ente

Palazzo Sant’Agostino resta nelle mani di una guida già collaudata, pronta a reggere l’Ente in una fase, se vogliamo, di transizione. Si può parlare di continuità amministrativa alla Provincia di Salerno. Giovanni Guzzo è stato confermato Vice Presidente.

Rinnovato l’incarico al consigliere provinciale

Il Presidente della Provincia Vincenzo Napoli ha firmato il decreto che rinnova l’incarico al consigliere provinciale, rieletto alle elezioni di domenica 11 gennaio con un risultato significativo: oltre 9.000 voti ponderali, e ufficialmente investito Guzzo della carica di vice presiedente del corso dell’ultimo consiglio provinciale, tenutosi venerdì scorso.

Una conferma che non arriva per caso, ma che rappresenta il riconoscimento del lavoro svolto nel precedente mandato e del consenso ottenuto all’interno dell’assemblea dei grandi elettori. Un segnale chiaro di fiducia politica e istituzionale, che punta a garantire stabilità e continuità all’azione amministrativa dell’Ente.

Uno degli ultimi atti del Presidente Napoli

La nomina di Guzzo rappresenta uno degli ultimi atti politici del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, nonché Presidente della Provincia, che proprio dopo la seduta del consiglio di venerdì scorso ha rassegnato le sue dimissioni dalla carica di primo cittadino facendo decadere anche la sua presidenza dall’Ente. Giovanni Guzzo sarà chiamato ora a guidare la Provincia di Salerno dopo l’effettività delle dimissioni del sindaco. Una situazione già vissuta nei mesi scorsi, in occasione delle vicende giudiziarie che avevano coinvolto l’ex presidente Franco Alfieri, quando proprio Guzzo aveva assicurato la gestione dell’Ente.

Le parole di Guzzo

Il Vice Presidente ha ribadito che il suo è un impegno che prosegue nel segno della responsabilità e della continuità amministrativa, con l’obiettivo di garantire il regolare funzionamento della Provincia e la piena operatività degli uffici, nel rispetto del mandato ricevuto