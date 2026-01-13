Salerno, sindaco Napoli verso le dimissioni: Guzzo confermato vicepresidente in provincia

Erano nell’aria già da qualche tempo, ma le dimissioni del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli sono ormai sempre più vicine alla certezza e non più solo un rumor politico. La data cerchiata in rosso sul calendario, secondo indiscrezioni, è quella del 19 gennaio. Con l’inizio della prossima settimana, a seguito del consiglio provinciale convocato per questo venerdì – il sindaco Napoli è infatti anche presidente della provincia di Salerno – il primo cittadino dovrebbe rassegnare le sue dimissioni per far “spazio” ad un sempre più certo ritorno, da candidato sindaco di Salerno, dell’ex governatore della Campania Vincenzo De Luca.

La scelta della data

La data del 19 gennaio è stata scelta tenendo conto delle scadenze necessarie per consentire al Comune di tornare alle urne alla prima tornata utile, quindi già nella prossima primavera. Una volta che le dimissioni saranno ratificate, (dopo circa 20 giorni), il Comune di Salerno sarà guidato da un commissario che verrà scelto dalla prefettura di Salerno.

Giovanni Guzzo confermato vicepresidente

Intanto, è stata protocollata la firma del presidente della provincia di Salerno Vincenzo Napoli al decreto che nomina vicepresidente della provincia Giovanni Guzzo, consigliere provinciale del Pd, neoeletto con il numero più alto di preferenze e vicepresidente uscente. Sarà lui a guidare palazzo Sant’Agostino dopo le dimissioni del sindaco di Salerno: tolta la fascia tricolore, infatti, decadrà automaticamente anche dal vertice della provincia di Salerno.