Salerno: convocato il primo consiglio provinciale

Primo consiglio provinciale dopo le elezioni. La seduta è prevista per il prossimo 16 gennaio

Redazione Infocilento
Palazzo Provincia Salerno

Il presidente della provincia di Salerno, Vincenzo Napoli, ha già convocato il primo consiglio provinciale dopo le elezioni tenutesi domenica. L’appuntamento è per il 16 dicembre alle ore 12. Sarà l’inizio di un nuovo corso che probabilmente avrà vita breve almeno per quanto riguarda la presidenza dell’Ente, considerato che Napoli è destinato a lasciare il suo posto per consentire la canditura di Vincenzo De Luca a sindaco di Salerno e, successivamente, a presidente dell’Ente di Palazzo Sant’Agostino.

Il primo consiglio provinciale

In occasione del primo consiglio provinciale è prevista la convalida degli eletti e, probabilmente, anche l’assegnazione delle deleghe. Quasi scontata la riconferma di Giovanni Guzzo a vicepresidente. L’esponente Pd è risultato infatti il primo eletto.

Guzzo aveva già retto l’Ente dopo l’arresto del presidente Franco Alfieri, guidandolo fino al 6 aprile 2025, quando venne eletto Napoli; in caso di dimissioni di quest’ultimo dovrà probabilmente svolgere il medesimo ruolo.

