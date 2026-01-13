Salerno: convocato il primo consiglio provinciale

Il presidente della provincia di Salerno, Vincenzo Napoli, ha già convocato il primo consiglio provinciale dopo le elezioni tenutesi domenica. L’appuntamento è per il 16 dicembre alle ore 12. Sarà l’inizio di un nuovo corso che probabilmente avrà vita breve almeno per quanto riguarda la presidenza dell’Ente, considerato che Napoli è destinato a lasciare il suo posto per consentire la canditura di Vincenzo De Luca a sindaco di Salerno e, successivamente, a presidente dell’Ente di Palazzo Sant’Agostino.

Il primo consiglio provinciale

In occasione del primo consiglio provinciale è prevista la convalida degli eletti e, probabilmente, anche l’assegnazione delle deleghe. Quasi scontata la riconferma di Giovanni Guzzo a vicepresidente. L’esponente Pd è risultato infatti il primo eletto.

Guzzo aveva già retto l’Ente dopo l’arresto del presidente Franco Alfieri, guidandolo fino al 6 aprile 2025, quando venne eletto Napoli; in caso di dimissioni di quest’ultimo dovrà probabilmente svolgere il medesimo ruolo.