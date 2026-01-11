Elezioni provinciali 2026: ecco il nuovo consiglio provinciale a Salerno

Straordinaria affermazione per il Partito Democratico; tra i candidati consiglieri bene il vicepresidente uscente Giovanni Guzzo e il sindaco di Pontecagnano Giuseppe Lanzara. Questo in sintesi il quadro al termine dello spoglio per le elezioni provinciali a Salerno.

Il PD si conferma il primo partito, seguito dal gruppo civico A testa alta; prima lista del centro-destra Fratelli d’Italia.

La coalizione di centro sinistra, comunque, riafferma la sua maggioranza, ma era un dato scontato. Complessivamente erano sei le liste presentate. Un voto anche per Franco Alfieri, ovviamente nullo, nella sezione numero 3.

I voti

FASCIA AZZURRA

Lista Voti Partito Democratico 307 A Testa Alta 126 Avanti Salerno PSI 97 Civiche in Rete 98 Fratelli d’Italia 102 Forza Italia | Lega |Noi Moderati 51

FASCIA ARANCIONE

Lista Voti Partito Democratico 54 A Testa Alta 31 Avanti Salerno PSI 8 Civiche in Rete 11 Fratelli d’Italia 14 Forza Italia | Lega | Noi Moderati 9

FASCIA GRIGIA

Lista Voti Partito Democratico 85 A Testa Alta 46 Avanti Salerno PSI 22 Civiche in Rete 19 Fratelli d’Italia 20 Forza Italia | Lega | Noi Moderati 17

FASCIA ROSSA

Lista Voti Partito Democratico 45 A Testa Alta 22 Avanti Salerno PSI 10 Civiche in Rete 11 Fratelli d’Italia 17 Forza Italia | Lega | Noi Moderati 14

FASCIA VERDE

Lista Voti Partito Democratico 66 A Testa Alta 32 Avanti Salerno PSI 11 Civiche in Rete 16 Fratelli d’Italia 15 Forza Italia | Lega | Noi Moderati 17

FASCIA VIOLA

Lista Voti Partito Democratico 17 A Testa Alta 3 Avanti Salerno PSI 4 Civiche in Rete 5 Fratelli d’Italia 1 Forza Italia | Lega | Noi Moderati 2

Il nuovo consiglio provinciale

PARTITO DEMOCRATICO: Giovanni Guzzo, Giuseppe Lanzara, Francesco Morra, Giovanni De Simone, Giuseppe Marchese, Annarita Ferrara, Roberto Mutalipassi,

A TESTA ALTA: Giuseppe Arena, Michele Ciliberti,

CIVICHE IN RETE: Rosario Carione,

AVANTI – PSI: Elio Guadagno

FRATELLI D’ITALIA – Antonio Somma, Modesto Del Mastro

FORZA ITALIA: Giustina Galluzzo

in aggiornamento