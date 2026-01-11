Elezioni provinciali 2026: ecco il nuovo consiglio provinciale a Salerno

Concluso lo scrutinio per le elezioni provinciali a Salerno. Ecco il nuovo consiglio provinciale

Ernesto Rocco

Straordinaria affermazione per il Partito Democratico; tra i candidati consiglieri bene il vicepresidente uscente Giovanni Guzzo e il sindaco di Pontecagnano Giuseppe Lanzara. Questo in sintesi il quadro al termine dello spoglio per le elezioni provinciali a Salerno.

Il PD si conferma il primo partito, seguito dal gruppo civico A testa alta; prima lista del centro-destra Fratelli d’Italia.

La coalizione di centro sinistra, comunque, riafferma la sua maggioranza, ma era un dato scontato. Complessivamente erano sei le liste presentate. Un voto anche per Franco Alfieri, ovviamente nullo, nella sezione numero 3.

Leggi anche:

Elezioni provinciali: inizia lo spoglio. Affluenza all’87%

I voti

FASCIA AZZURRA

ListaVoti
Partito Democratico307
A Testa Alta126
Avanti Salerno PSI97
Civiche in Rete98
Fratelli d’Italia102
Forza Italia | Lega |Noi Moderati51

FASCIA ARANCIONE

ListaVoti
Partito Democratico54
A Testa Alta31
Avanti Salerno PSI8
Civiche in Rete11
Fratelli d’Italia14
Forza Italia | Lega | Noi Moderati9

FASCIA GRIGIA

ListaVoti
Partito Democratico85
A Testa Alta46
Avanti Salerno PSI22
Civiche in Rete19
Fratelli d’Italia20
Forza Italia | Lega | Noi Moderati17

FASCIA ROSSA

ListaVoti
Partito Democratico45
A Testa Alta22
Avanti Salerno PSI10
Civiche in Rete11
Fratelli d’Italia17
Forza Italia | Lega | Noi Moderati14

FASCIA VERDE

ListaVoti
Partito Democratico66
A Testa Alta32
Avanti Salerno PSI11
Civiche in Rete16
Fratelli d’Italia15
Forza Italia | Lega | Noi Moderati17

FASCIA VIOLA

ListaVoti
Partito Democratico17
A Testa Alta3
Avanti Salerno PSI4
Civiche in Rete5
Fratelli d’Italia1
Forza Italia | Lega | Noi Moderati2

Il nuovo consiglio provinciale

PARTITO DEMOCRATICO: Giovanni Guzzo, Giuseppe Lanzara, Francesco Morra, Giovanni De Simone, Giuseppe Marchese, Annarita Ferrara, Roberto Mutalipassi,

A TESTA ALTA: Giuseppe Arena, Michele Ciliberti,

CIVICHE IN RETE: Rosario Carione,

AVANTI – PSI: Elio Guadagno

FRATELLI D’ITALIA – Antonio Somma, Modesto Del Mastro

FORZA ITALIA: Giustina Galluzzo

in aggiornamento

Condividi questo articolo
Articolo precedente Basket Agropoli, il cuore non basta. Sconfitta con il Pollino
Articolo Successivo Oroscopo Oroscopo Paolo Fox 12 gennaio: Luna favorevole per gli incontri, occhio amici del Leone. Venere in Vergine per gli amici degli Acquario
Nessun commento