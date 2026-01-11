Elezioni provinciali 2026: ecco il nuovo consiglio provinciale a Salerno

Straordinaria affermazione per il Partito Democratico; tra i candidati consiglieri bene il vicepresidente uscente Giovanni Guzzo e il sindaco di Pontecagnano Giuseppe Lanzara. Questo in sintesi il quadro al termine dello spoglio per le elezioni provinciali a Salerno.
Il PD si conferma il primo partito, seguito dal gruppo civico A testa alta; prima lista del centro-destra Fratelli d’Italia.
La coalizione di centro sinistra, comunque, riafferma la sua maggioranza, ma era un dato scontato. Complessivamente erano sei le liste presentate. Un voto anche per Franco Alfieri, ovviamente nullo, nella sezione numero 3.
I voti
FASCIA AZZURRA
|Lista
|Voti
|Partito Democratico
|307
|A Testa Alta
|126
|Avanti Salerno PSI
|97
|Civiche in Rete
|98
|Fratelli d’Italia
|102
|Forza Italia | Lega |Noi Moderati
|51
FASCIA ARANCIONE
|Lista
|Voti
|Partito Democratico
|54
|A Testa Alta
|31
|Avanti Salerno PSI
|8
|Civiche in Rete
|11
|Fratelli d’Italia
|14
|Forza Italia | Lega | Noi Moderati
|9
FASCIA GRIGIA
|Lista
|Voti
|Partito Democratico
|85
|A Testa Alta
|46
|Avanti Salerno PSI
|22
|Civiche in Rete
|19
|Fratelli d’Italia
|20
|Forza Italia | Lega | Noi Moderati
|17
FASCIA ROSSA
|Lista
|Voti
|Partito Democratico
|45
|A Testa Alta
|22
|Avanti Salerno PSI
|10
|Civiche in Rete
|11
|Fratelli d’Italia
|17
|Forza Italia | Lega | Noi Moderati
|14
FASCIA VERDE
|Lista
|Voti
|Partito Democratico
|66
|A Testa Alta
|32
|Avanti Salerno PSI
|11
|Civiche in Rete
|16
|Fratelli d’Italia
|15
|Forza Italia | Lega | Noi Moderati
|17
FASCIA VIOLA
|Lista
|Voti
|Partito Democratico
|17
|A Testa Alta
|3
|Avanti Salerno PSI
|4
|Civiche in Rete
|5
|Fratelli d’Italia
|1
|Forza Italia | Lega | Noi Moderati
|2
Il nuovo consiglio provinciale
PARTITO DEMOCRATICO: Giovanni Guzzo, Giuseppe Lanzara, Francesco Morra, Giovanni De Simone, Giuseppe Marchese, Annarita Ferrara, Roberto Mutalipassi,
A TESTA ALTA: Giuseppe Arena, Michele Ciliberti,
CIVICHE IN RETE: Rosario Carione,
AVANTI – PSI: Elio Guadagno
FRATELLI D’ITALIA – Antonio Somma, Modesto Del Mastro
FORZA ITALIA: Giustina Galluzzo
in aggiornamento