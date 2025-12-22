Elezioni provinciali: ecco tutte le liste

Tanti sindaci nelle liste per le prossime elezioni provinciali. Carione, Trivelli, Mutalipassi, Gentile e Guadagno le novità

Palazzo Provincia Salerno

È scaduto alle 12 di oggi (22 Dicembre) il termine per la presentazione dei candidati alle prossime elezioni provinciali; quattro le liste per il centro-sinistra, 2 per il centro-destra. Le urne saranno aperte il prossimo 11 gennaio.

I candidati

Una lista unica per Forza Italia, Lega e Noi Moderati. C’è il sindaco di Scafati Aniello Aliberti che punta all’elezione a Palazzo Sant’Agostino. L’area sud del Cilento è rappresentata dai consiglieri di Montecorvino Rovella, Giuseppe D’Aiutolo e di Montecorvino Pugliano, Antonietta Della Corte, oltre al consigliere di Montano Antilia, Carmen Di Benedetto.

Questi i candidati:

Aniello Aliberti
Giuseppe D’Aiutolo
Antonietta Della Corte
Luisa Destobbeleer
Carmen Di Benedetto
Giustina Galluzzo
Giuseppe Mitria
Giovanni Rosati
Vincenzo Pasquale Sellitto

Fratelli d’Italia già domenica aveva presentato la sua lista:

Damiano Cardiello
Giovanni Cocca
Alessandro Umberto De Martino
Modesto Del Mastro
Ciro Giordano
Antonella Gorga
Antonia Laudano
Eugenio La Sala
Gabriella Maffia
Rosa Marino
Brigida Pierri
Maria Teresa Reda
Ugo Romaniello
Antonio Somma
Rosita Vecchio
Rinaldo Villani

Il gruppo di centro sinistra presenta quattro liste: Pd, A Testa Alta, Psi e Rete Civica.

Questi i candidati del Partito Democratico:

Giovanni Guzzo
Francesco Morra
Giuseppe Lanzara
Giovanni De Simone
Giorgio Marchese
Roberto Mutalipassi
Annarita Ferrara
Salvatore Luongo
Giuseppe Alfano
Massimo Loviso
Pina Polichetti
Carmen Casuccio
Silvana Bove
Vincenzo Forcellino
Carola Fernanda
Elena Sorgente

Per il PSI otto candidati, Elio Guadagno sindaco di Ottati è il capolista; c’è anche il vicesindaco di Morigerati Teodora Vallone:

Elio Guadagno
Davide Zecca
Giovanni Russo
Azzurra Immediata
Rosa Mega
Teodora Vallone
Giuseppe Zoccola
Rosa Campiglia

Questo l’elenco dei candidati con la civica A testa alta:

Giuseppe Arena
Elio Cascella
Michele Ciliberti
Annamaria Della Porta
Luigi Di Matteo
Maura Falciani
Antonio Gentile
Giuseppina Giordano
Antonina Iuculano
Nicola Manzo
Eterna Maruotto
Pasquale Vitiello

Infine c’è la lista Civiche in Rete, con i sindaci di Trentinara e Futani, ma anche l’assessore di Vallo della Lucania Iolanda Molinaro, rappresentante dei 5 Stelle:

Amato Antonietta
Bruno Domenico
Rosario Carione
Michele Daniele
Eligio De Marco
Domenica Feola
Iolanda Molinaro
Corrado Naddeo
Claudia Pecoraro
Antonio Sessa
Dario Toriello
Dario Trivelli

