Elezioni provinciali: ecco tutte le liste

È scaduto alle 12 di oggi (22 Dicembre) il termine per la presentazione dei candidati alle prossime elezioni provinciali; quattro le liste per il centro-sinistra, 2 per il centro-destra. Le urne saranno aperte il prossimo 11 gennaio.

I candidati

Una lista unica per Forza Italia, Lega e Noi Moderati. C’è il sindaco di Scafati Aniello Aliberti che punta all’elezione a Palazzo Sant’Agostino. L’area sud del Cilento è rappresentata dai consiglieri di Montecorvino Rovella, Giuseppe D’Aiutolo e di Montecorvino Pugliano, Antonietta Della Corte, oltre al consigliere di Montano Antilia, Carmen Di Benedetto.

Questi i candidati:

Aniello Aliberti

Giuseppe D’Aiutolo

Antonietta Della Corte

Luisa Destobbeleer

Carmen Di Benedetto

Giustina Galluzzo

Giuseppe Mitria

Giovanni Rosati

Vincenzo Pasquale Sellitto

Fratelli d’Italia già domenica aveva presentato la sua lista:

Damiano Cardiello

Giovanni Cocca

Alessandro Umberto De Martino

Modesto Del Mastro

Ciro Giordano

Antonella Gorga

Antonia Laudano

Eugenio La Sala

Gabriella Maffia

Rosa Marino

Brigida Pierri

Maria Teresa Reda

Ugo Romaniello

Antonio Somma

Rosita Vecchio

Rinaldo Villani

Il gruppo di centro sinistra presenta quattro liste: Pd, A Testa Alta, Psi e Rete Civica.

Questi i candidati del Partito Democratico:

Giovanni Guzzo

Francesco Morra

Giuseppe Lanzara

Giovanni De Simone

Giorgio Marchese

Roberto Mutalipassi

Annarita Ferrara

Salvatore Luongo

Giuseppe Alfano

Massimo Loviso

Pina Polichetti

Carmen Casuccio

Silvana Bove

Vincenzo Forcellino

Carola Fernanda

Elena Sorgente

Per il PSI otto candidati, Elio Guadagno sindaco di Ottati è il capolista; c’è anche il vicesindaco di Morigerati Teodora Vallone:

Elio Guadagno

Davide Zecca

Giovanni Russo

Azzurra Immediata

Rosa Mega

Teodora Vallone

Giuseppe Zoccola

Rosa Campiglia

Questo l’elenco dei candidati con la civica A testa alta:

Giuseppe Arena

Elio Cascella

Michele Ciliberti

Annamaria Della Porta

Luigi Di Matteo

Maura Falciani

Antonio Gentile

Giuseppina Giordano

Antonina Iuculano

Nicola Manzo

Eterna Maruotto

Pasquale Vitiello

Infine c’è la lista Civiche in Rete, con i sindaci di Trentinara e Futani, ma anche l’assessore di Vallo della Lucania Iolanda Molinaro, rappresentante dei 5 Stelle:

Amato Antonietta

Bruno Domenico

Rosario Carione

Michele Daniele

Eligio De Marco

Domenica Feola

Iolanda Molinaro

Corrado Naddeo

Claudia Pecoraro

Antonio Sessa

Dario Toriello

Dario Trivelli