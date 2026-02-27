Cilentana, più sicurezza allo svincolo di Ceraso

Via libera all'efficientamento energetico e al potenziamento della pubblica illuminazione. Anas rassicura l'amministrazione di Ceraso

Luisa Monaco
Ok al potenziamento della pubblica illuminazione presso lo svincolo di Ceraso della Cilentana. L’intervento era stato sollecitato dal sindaco Aniello Crocamo, attraverso una nota inviata all’Anas.

Gli interventi annunciati dall’Anas

La società che gestisce l’importante arteria ha precisato che «attualmente l’impianto di illuminazione dello svincolo di Ceraso è oggetto di interventi di manutenzione periodica, finalizzati a garantire adeguati livelli di illuminazione e, conseguentemente, idonee condizioni di sicurezza per l’utenza stradale».

In questo contesto rientra anche l’efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione che, come avvenuto anche per altri svincoli, verrà convertito con corpi illuminanti a led al fine di «migliorare ulteriormente le condizioni di sicurezza stradale e conseguire una significativa riduzione dei consumi energetici».

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Crocamo per l’intervento annunciato dall’Anas.

I lavori in corso

Intanto proseguono i lavori sui viadotti e le opere di ripavimentazione. Interventi necessari ma che continuano a creare rallentamenti e disgi in vari punti dell’importante arteria.

