Da oggi iniziano i disagi sulla Cilentana: al via lavori per 4 milioni

Prendono il via oggi una serie di importanti interventi sulla Cilentana, la principale arteria di collegamento tra l’area nord e sud del Cilento. L’operazione, finanziata da Anas con un investimento complessivo di 4 milioni di euro, punta al rifacimento integrale della pavimentazione stradale.

L’obiettivo è duplice: innalzare i livelli di sicurezza per gli automobilisti e preparare l’infrastruttura al massiccio flusso di traffico previsto per la prossima stagione estiva.

Le aree interessate dai lavori

I lavori interesseranno un’ampia porzione di territorio, toccando i comuni di Omignano, Lustra, Salento e Casal Velino, con inevitabili ripercussioni sulla fluidità del traffico locale.

Per consentire lo svolgimento della prima fase delle attività, Anas ha disposto la chiusura totale al traffico del tratto compreso tra gli svincoli di Omignano e Vallo della Lucania. Una interdizione che resterà in vigore fino al prossimo 6 marzo, ma con una modalità pensata per attenuare il peso sui pendolari nel fine settimana: i blocchi saranno attivi dalle ore 9:00 del lunedì fino alle ore 16:00 del venerdì, lasciando libera la circolazione durante il sabato e la domenica.

Le restrizioni non riguardano solo il tracciato principale. Sono state infatti previste chiusure specifiche per le rampe di immissione: allo svincolo di Omignano (km 121,890) sarà interdetto l’accesso in direzione Sapri verso Vallo della Lucania, mentre allo svincolo di Vallo Scalo (km 126,640) sarà chiusa la rampa verso nord, precludendo l’immissione in direzione Agropoli, Capaccio, Eboli, Battipaglia e Salerno. Una volta conclusa questa fase intensiva, il cantiere proseguirà fino al mese di maggio, spostandosi verso una gestione del traffico tramite senso unico alternato.

Le altre criticità

Se da un lato l’investimento di Anas conferma l’attenzione verso un’arteria strategica, dall’altro il moltiplicarsi dei fronti di intervento rischia di mettere a dura prova la pazienza degli automobilisti. La Cilentana, infatti, si presenta già oggi come un percorso a ostacoli a causa di criticità preesistenti.

Rimangono attive le restrizioni in prossimità dello svincolo della Diga Alento, dove sono in corso complessi lavori di consolidamento sul viadotto. Situazione analoga si registra nei pressi di Roccagloriosa, mentre nel territorio di Ceraso le limitazioni insistono da tempo. Non va meglio nel tratto tra Massicelle e Futani, dove un cedimento strutturale impone da tempo il senso unico alternato, rallentando drasticamente i tempi di percorrenza.

Il progetto messo in campo da Anas rappresenta dunque una sfida logistica: rinnovare una strada indispensabile mentre si cerca di sanare ferite strutturali pregresse. Il completamento delle opere entro maggio sarà fondamentale per garantire che la porta d’accesso al Cilento sia pronta ad accogliere i visitatori senza trasformarsi in una trappola di lamiere sotto il sole estivo.