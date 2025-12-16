Castellabate, un Natale di solidarietà: strenna per le fasce deboli della popolazione

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale di Castellabate è in prima linea per regalare un Natale di solidarietà alle fasce più deboli della popolazione.

Da oggi è partita una speciale iniziativa che riguarderà tutto il territorio.

L’iniziativa

Una “Strenna Natalizia” è stata donata agli anziani e ai diversamente abili del comune, così come è stata promossa un’iniziativa con la Caritas Interparrocchiale Beato Simeone per pacchi dono alimentari da distribuire.

A rendersi protagonisti di queste consegne sono stati direttamente i ragazzi impegnati nel Servizio Civile.

Un abbraccio, una carezza che scalda il cuore di tutti. Gli scatti che hanno ritratto le due generazioni a confronto sono diventati subito virali con l’iniziativa comunale che ha raccolto il plauso da parte della cittadinanza