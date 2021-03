Bando per i pacchi alimentari a Sapri

SAPRI. C’è il bando per i pacchi alimentari. E’ destinato ai residenti del comune di Sapri che hanno un reddito Isee che non superi i 6000 euro per nucleo familiare; 7560 se sono presenti over 67 o figli minori. Per partecipare c’è tempo fino al prossimo 22 marzo (ore 13). E’ necessario scaricare il modulo dal sito dell’Ente o ritirarlo direttamente presso gli uffici e inviarlo all’indirizzo e-mail protocollo@comune.sa.it.

Sulla base delle domande pervenute al Comune verrà predisposta una graduatoria. Si terrà conto del reddito Isee (con priorità a quello più basso) e della composizione del nucleo familiare. In caso di parità di punteggio avrà priorità il nucleo più numeroso e in caso di ulteriore parità quello con più minori a carico.

Nelle scorse settimane l’amministrazione comunale di Sapri ha siglato un accordo di collaborazione con l’associazione di volontariato Banco Opere di Carità per la consegna di pacchi alimentari a 180 famiglie del territorio in condizioni di disagio.