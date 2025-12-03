Castellabate si prepara al Natale 2025 con un ricco cartelloni di eventi: parla l’assessore Nicoletta Guariglia

Grazie al lavoro corale delle associazioni e del comune di Castellabate, le frazioni di Alano, San Marco, Lago, Santa Maria e il centro storico, sono state tutte addobbate a festa per un programma natalizio che si snoda per l’intero periodo festivo, concludendosi con l’arrivo della Befana.

Le parole dell’assessore Guariglia

L’assessore Nicoletta Guariglia ha espresso grande soddisfazione per la programmazione realizzata, evidenziando le difficoltà che il comune deve affrontare durante il periodo invernale. Mercatini di natale, musica, tanta enogastronomia, corsi d’arte per far si che il borgo di Castellabate sia vivo ed in fermento.

Grande attesa, inoltre, per la seconda edizione del Capodanno in Piazza Lucia, che il 31 dicembre accompagnerà cittadini e visitatori verso il nuovo anno con musica, animazione e una serata all’insegna della festa e della condivisione.