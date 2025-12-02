Natale a Castellabate: svelato il ricco programma di eventi, ecco tutti gli appuntamenti

Si avvicina il periodo più bello dell’anno e il comune di Castellabate ha stilato un ricco programma di eventi che caratterizzeranno le festività natalizie dal 6 dicembre al 6 gennaio.

Un cartellone che coinvolgerà tutto il territorio

Un cartellone di appuntamenti, realizzato anche con la collaborazione delle associazioni del territorio, pensato per far vivere a tutti la magia di un Natale autentico, coinvolgente e davvero adatto a tutte le età. Tra le iniziative di punta tornano i tradizionali Mercatini di Natale al Borgo, che animeranno Castellabate Capoluogo con espositori, artigianato locale, musica e degustazioni tipiche. Spazio anche agli spettacoli itineranti, agli eventi dedicati ai più piccoli, ai concerti e alle attività culturali disseminate nelle diverse frazioni del comune.

Grande attesa, inoltre, per la seconda edizione del Capodanno in Piazza Lucia, che il 31 dicembre accompagnerà cittadini e visitatori verso il nuovo anno con musica, animazione e una serata all’insegna della festa e della condivisione.

“Anche quest’anno abbiamo pensato ad un calendario di eventi davvero variegato, frutto di un lavoro di squadra tra amministrazione e associazioni. Abbiamo voluto costruire un Natale che fosse davvero per tutti: dai bambini alle famiglie, fino ai turisti che scelgono di vivere qui la magia di questo periodo.

Le nostre tradizioni si uniscono a iniziative nuove e coinvolgenti, con l’obiettivo di valorizzare il territorio, creare occasioni di incontro e rendere il nostro borgo ancora più accogliente e luminoso. Invitiamo tutti a partecipare e a condividere con noi la bellezza di questo mese di festa”, afferma il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

Il calendario completo

6-7-12-13-14-19-20-21 Dicembre

Mercatini di Natale al Borgo (Dalle ore 10.00 alle 22.00 – Castellabate Capoluogo), a cura dell’Amministrazione Comunale

6 Dicembre

Illuminati dal Natale (Ore 15.00 – Piazzale Santa Rosa, Alano), a cura della Parrocchia S.Rosa

7 Dicembre

La Magia del Natale e Gioca Presepe (Ore 15.00 – Piazza Madre Teresa di Calcutta, Lago), a cura di Pro Loco Lago e Parrocchia S.Antonio

Spettacolo la tradizione di Arendelle (Frozen) (Ore 17.00 – Castello dell’Abate, Castellabate Capoluogo), a cura dell’Amministrazione Comunale

8 Dicembre

Aspettando il Natale (Ore 14.30 – Piazza Matarazzo, Castellabate Capoluogo) a cura della Pro Loco Castellabate

Per fare l’albero ci vuole unione (Ore 14.30 – Sala Parrocchiale, Lago) a cura della Pro Loco Lago e Parrocchia Sant’Antonio

Festa dell’Immacolata (Ore 19.00 – Piazza G.Comunale, San Marco), a cura dell’Associazione Vivi San Marco

19 Dicembre

Vita di una stella, natale tra musica e parole, canzoni e poesia (Ore 19.00 – Santuario S.Maria a Mare), a cura dell’Amministrazione Comunale

20 Dicembre

Natale in Corso (Ore 18.00 – Corso Matarazzo, Santa Maria), a cura dell’Amministrazione Comunale e dell’Associazione Commercianti Castellabate

21 Dicembre

Christmas Town (Ore 11.00 – Piazza Lucia, Santa Maria), a cura dell’Amministrazione Comunale

Christmas Show (Ore 18.30 – Plesso San Marco IC Castellabate), a cura di Espressione Danza

22 Dicembre

Concerto di Natale (Ore 18.30 – Santuario Santa Maria a Mare), a cura del Concerto Bandistico S.Cecilia

25 Dicembre

Natale in Piazza (Ore 18.00 – Piazza X Ottobre 1123, Castellabate Capoluogo), a cura della Pro Loco Castellabate

26 Dicembre

Concerto coro interparrocchiale S.Costabile (Ore 20.00 – Santuario Santa Maria a Mare), a cura del Coro Interparrocchiale S.Costabile

27 Dicembre

Memorial ai nostri angeli (Ore 15.00 – Lago), a cura della Pro Loco Lago e Parrocchia S.Antonio

Saperi e Sapori (Ore 18.30 – Via Pagliarola, Santa Maria), a cura dell’Associazione Raffaele Tortora

Spettacolo itinerante (Ore 18.30 – San Marco), a cura di ActorSud

28 Dicembre

Saperi e Sapori (Ore 18.30 – Via Pagliarola, Santa Maria), a cura dell’Associazione Raffaele Tortora

29 Dicembre

A notte e Natale (Ore 18.30 – Sala Monsignor. Farina, Castellabate Capoluogo), a cura del Concerto Bandistico S.Cecilia

Tombolata di beneficenza (Ore 19.30 – Parrocchia S.Antonio, Lago), a cura della Parrocchia S.Antonio

30 Dicembre

Tombola Vivente (Ore 18.30 – Piazza G.Comunale, San Marco), a cura dell’Associazione Vivi San Marco

31 Dicembre

Aperi New Year (Ore 12.00 – Piazzetta Caduti del Mare, Santa Maria), a cura dell’Amministrazione Comunale e dell’Associazione Musicalmente

Capodanno in Piazza (Ore 23.30 – Piazza Lucia, Santa Maria), a cura dell’Amministrazione Comunale)

1 Gennaio 2026

Buon anno al Borgo (Ore 00.30 – Piazza X Ottobre 1123, Castellabate Capoluogo), a cura della Pro Loco Castellabate

Concerto di Capodanno (Ore 18.30 – Basilica Pontificia Santa Maria de Gulia, Castellabate Capoluogo), a cura dell’Amministrazione Comunale e del Concerto Bandistico S.Cecilia

6 Gennaio