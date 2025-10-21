Castellabate: ecco il saluto istituzionale ai parroci, cerimonia di benvenuto a Don Carlo e Don Franco

Nella serata di ieri, presso la Sala Consiliare “C.Grande” della Casa Comunale, l’Amministrazione Comunale di Castellabate ha salutato i parroci locali, chi va via e chi si è appena insediato.

Un momento di fede e commozione

Alla presenza di tutte le istituzioni civili e militari del territorio, ex sindaci e tanti fedeli, la cerimonia ha visto il commosso ringraziamento ai partenti Don Roberto Guida e Don Pasquale Gargione.

A loro, dopo 10 anni di ministero parrocchiale molto intenso e ricco di iniziative, è stato donata una targa e una pergamena di riconoscimento per quanto fatto. Momento significativo è stato il passaggio di consegne ufficiale con i due nuovi parroci, Don Carlo Pisani e Don Franco Giordano.

I due, già da alcuni giorni insediati nelle rispettive parrocchie, hanno avuto modo di toccare con mano la grande accoglienza della popolazione di Castellabate e si sono detti pronti a proseguire il progetto di forte collaborazione e sinergia instaurato dai loro predecessori