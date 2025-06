Capaccio Paestum, weekend di paura sulle strade capaccesi: 4 incidenti in poche ore

Weekend di paura sulle strade di Capaccio Paestum. Numerosi i sinistri che si sono registrati in diverse zone del territorio capaccese.

Gli incidenti

Sabato sera sulla SP 175, all’incrocio con via Quistione, una Reanult Modus con a bordo due quarantacinquenni del napoletano e una Seat Ibiza con a bordo cinque ragazzi ventenni di Eboli si sono scontrate e tre dei ragazzi sono stati trasportati presso gli ospedali di Eboli e Battipaglia. Nessuno, per fortuna, ha riportato ferite gravi, ma tanta è stata la paura.

Ieri mattina, invece, poco prima delle 8:30, in via Laura, a pochi passi dal mare, tre persone sono rimaste ferite in un altro incidente stradale in cui è rimasta coinvolta anche una bambina. Anche in questo caso nessuno ha riportato ferite gravi, ma tanto spavento per i presenti che hanno allertato immediatamente i soccorsi.

Un incidente più grave si è verificato nel pomeriggio di ieri in località Gromola. Ferita un’intera famiglia di Trentinara che viaggiava a bordo di un’Audi Q5 schiantatasi, per cause ancora da accertare, contro un albero. Coinvolti nel sinistro un papà di trentasei anni, una mamma di trentotto anni e la piccola figlioletta di soli tre anni. Ad avere la peggio la mamma che è stata defibrillata e intubata sul posto e trasportata, con l’elisoccorso, presso l’ospedale Ruggi D’Aragona di Salerno. Il papà e la bambina, trasportati in ambulanza presso l’ospedale di Battipaglia, non hanno riportato ferite particolarmente significative. Sono seguite ore di tensione per la comunità di Trentinara, per la sorte della trentottenne le cui condizioni di salute, stando ad alcune indiscrezioni trapelate questa mattina, sembrerebbero in lieve miglioramento.

Ieri sera, ancora a Capaccio Paestum e ancora in località Laura, un centauro di Roccadaspide che viaggiava a bordo della sua motocicletta si è scontrato con un’automobile. Lievi ferite anche per il centauro che è stato accompagnato presso l’ospedale di Battipaglia.

Gli interventi

Sono state ore intense per i soccorritori della Croce Rossa di Agropoli e Capaccio Paestum che sono intervenuti su tutti gli incidenti. Fine settimana di grande lavoro anche per gli agenti della Polizia Municipale di Capaccio Paestum, al comando di Clelia Saviano, che hanno effettuato i rilievi dei vari casi e che già nei giorni scorsi si erano organizzati per incrementare i controlli su tutto il territorio anche alla luce dell’incremento del flusso turistico che caratterizza la Città dei Templi nei weekend estivi e per raccomandare la massima prudenza e il rispetto delle norme stradali.