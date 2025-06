Capaccio Paestum, grave incidente a Gromola. Giovane mamma di Trentinara trasportata in elisoccorso

La comunità di Trentinara è in apprensione per una giovane mamma di trentotto anni rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio in località Gromola di Capaccio Paestum.

L’incidente e i soccorsi

A bordo dell’auto viaggiavano la donna, il suo compagno di 36 anni e la loro figlioletta di tre anni residenti proprio a Trentinara.

Il veicolo, un’Audi Q5, si è schiantato contro un albero per cause in corso di accertamento.

Ad avere la peggio la donna che è stata trasportata in elisoccorso presso l’ospedale Ruggi D’Aragona di Salerno. La prognosi resta riservata.

Sul posto sono giunte l’ambulanza e l’automedica della Croce Rossa di Agropoli.

Il papà e la piccola sono stati trasportati dall’ambulanza presso l’ospedale di Battipaglia, per fortuna le loro condizioni di salute sono buone.

Sul posto sono arrivati tempestivamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli.

I rilievi del caso sono stati eseguiti dagli agenti della Polizia Municipale al comando di Clelia Saviano.