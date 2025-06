Capaccio Paestum, tre incidenti in un giorno: pochi minuti fa un’auto e una moto si sono scontrate in località Laura

Il bilancio della domenica è drammatico per quanto riguarda gli incidenti stradali avvenuti a Capaccio Paestum: pochi minuti fa una moto si è scontrata con un’auto in località Laura.

È il terzo incidente della giornata, complice anche il fortissimo afflusso turistico che caratterizza il litorale capaccese specialmente nel fine settimana.

L’incidente e i soccorsi

Il centauro originario di Roccadaspide, per fortuna, non è in pericolo di vita. Sul posto è giunta l’ambulanza della Croce Rossa di Capaccio Paestum e il motociclista è stato trasportato presso l’ospedale di Battipaglia. A quanto pare avrebbe i polsi fratturati.

Sarebbe rimasto illeso il conducente dell’automobile, una Nissan scura.

Giornata intensa, dunque, per la Polizia Municipale di Capaccio Paestum che già da diversi giorni ha intensificato i controlli su tutto il territorio.

Gli agenti hanno effettuato i rilievi dell’incidente avvenuto tra due auto questa mattina, sempre in località Laura e con tre feriti trasportati in ospedale e dell’incidente avvenuto questa sera a Gromola in cui una giovane mamma di Trentinara, di soli 38 anni, è rimasta gravemente ferita ed è stata trasferita presso l’ospedale Ruggi di Salerno.