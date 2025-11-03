Campionati dilettantistici: ecco cosa è successo nel weekend

È stato un weekend amaro per la Gelbison che nel campionato di Serie D ne ha preso 6 dal Savoia, un risultato che i tifosi rossoblù non vedevano da tempo e che impone delle riflessioni.

Eccellenza: Battipagliese sconfitta in casa, vola l’Ebolitana

Campionato di Eccellenza giunto alla sua undicesima giornata. L’Ebolitana vola in testa da sola grazie alla vittoria per 4 a 1 sull’Angri e alla sconfitta della Battipagliese 2 a 5 in casa contro la Pro Sangiorgese. Torna alla vittoria l’Apice che rifila un tris alla Polisportiva Puglianello. L’Agerola vincendo 1 a 0 contro una buona Polisportiva Santa Maria si pone alla soglia della zona playoff dove c’è anche il Solofra che batte 2 a 0 il Montemiletto.

Il Castel San Giorgio non va oltre l’1 a 1 con il Castelpoto mentre il San Vito Positano espugna Baronissi con un perentorio 3 a 0. Ancora una sconfitta per il Buccino che perde contro la Sanseverinese 1 a 0.

Il punto sulla Promozione

La nona giornata del campionato di Promozione vede volare in vetta il Città di Campagna. La squadra di mister Pietropinto batte 3 a 1 a domicilio l’Atletico San Gregorio e lo scavalca in testa alla classifica.

Cade in casa anche l’Atletico Pagani che viene battuto 4 a 2 da una Poseidon arrembante. Ne approfitta l’Agropoli che batte di misura il Pontecagnano in trasferta con un gol di Tedesco e ottiene il secondo posto solitario.

Chiude la zona playoff la Rocchese che batte 2 a 0 sul proprio campo il Faiano. I match del sabato sono chiusi dalla vittoria del Gragnano 3 a 1 con il Victoria Marra.