Serie D: il Savoia travolge la Gelbison, 2-6 al “Giordano”

Prestazione maiuscola del Savoia, che espugna con autorità lo stadio “Giordano” imponendosi sulla Gelbison con un netto 2-6.

Una gara spettacolare e ricca di emozioni, che ha visto gli oplontini dominare per larghi tratti e infliggere ai cilentani la prima sconfitta dell’era Agovino.

La partita

Nel primo tempo, il Savoia parte con il piede sull’acceleratore, creando diverse occasioni da gol e costringendo i padroni di casa sulla difensiva.

Tuttavia, nel momento di maggiore pressione offensiva degli ospiti, una sbavatura difensiva porta al calcio di rigore per la Gelbison: dal dischetto Liurni è freddo e sigla l’1-0.

La reazione del Savoia è immediata: nel giro di tre minuti gli oplontini ribaltano il risultato grazie alle reti di Favetta e Munoz, chiudendo la prima frazione avanti 1-2.

Il secondo tempo

Nella ripresa, la Gelbison entra in campo con determinazione e sfiora più volte il pareggio, ma su un rapido contropiede è Umbaca a firmare l’1-3. I cilentani non si arrendono e accorciano subito con il giovane Leo, riportandosi sul 2-3.

Il Savoia però non si lascia intimorire e riprende il controllo del match: Meola trova un gran gol per il 2-4, aprendo la strada al finale travolgente.

Nel finale arrivano anche le reti di Checa e Guida, che fissano il punteggio sul 2-6 definitivo.

Una vittoria schiacciante per il Savoia, che conferma la propria forza e concretezza.

Per la Gelbison, invece, una battuta d’arresto pesante, la prima sotto la guida di Agovino, da cui dovrà ripartire per ritrovare compattezza e fiducia.