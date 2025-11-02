Eccellenza: l’Ebolitana mantiene il primato. Poker all’Angri

Vittoria contro l’Angri e primato solitario in classifica per l’Ebolitana di mister Egidio Pirozzi. Tre i punti di vantaggio sulla seconda.
La partita
Inizia subito bene il match per la capolista Ebolitana, che al terzo minuto, sblocca il risultato con Trezza, dopo una corta respinta di Colantuono.
Esplode il Dirceu, festa sugli spalti. Solo dopo otto minuti ci prova Apuzzo, tiro parato da Sorrentino. Poi ancora Izzo devia in angolo, con un super tuffo, Sorrentino.
Dal corner, al 14 esimo, segna Bamba, uno ad uno. Altra occasione per gli ospiti su punizione di Petrone, al minuto 22°, palla di poco alta. Vantaggio dell’Ebolitana di mister Pirozzi al trentunesimo.
Spinola tira, respinge Colantuono, sulla ribattuta corta, mette in rete il bomber argentino. Corsa sotto la curva ed applausi del Dirceu. Dopo quattro minuti di recupero, squadre negli spogliatoi, fine primo tempo.
Il secondo tempo
Riprende la gara, con l’Ebolitana che prova a spingere in attacco. Al quinto minuto, Spinola viene atterrato in area, rigore. Due minuti dopo trasforma il bomber Spinola, doppietta per lui e tre ad uno. Al decimo ci prova Barillari, il suo sinistro termina alto sulla traversa.
Due minuti dopo, Maiello lascia partire un preciso rasoterra, Colantuono, devia di piede. Poker al minuto trentasette.
Tiro a giro spettacolare di Pellecchia, dal limite dell’area, nulla da fare per Colantuono. Euforia ed applausi sugli spalti. Dopo sei di extra time, termina la gara.
Super festa al Dirceu, l’Ebolitana è prima in classifica, a più tre sull’Apice.