Eccellenza, crollo Battipagliese: al “Provenza” prima sconfitta casalinga per le zebrette

Nell’undicesima giornata del campionato di Eccellenza, girone B, la Battipagliese subisce la prima sconfitta casalinga stagionale a favore della Pro Sangiorgese che espugna il “Provenza” di Macchia con un eloquente 2 a 5 ribaltando, di fatto, l’iniziale doppio vantaggio dei bianconeri.
Una gara stregata per i bianconeri che hanno visto prima uscire Trapani per infortunio e poi perdere Formicola nel finale per rosso diretto.
Zebrette che perdono la seconda posizione di classifica, a discapito dell’Apice, e vedono allontanarsi nuovamente la vetta a +4.
Fiume conferma lo stesso undici delle ultime domeniche.
La partita
Battipagliese che inizia fortissimo: al sesto Ripa sigla il suo personale nono centro stagionale concretizzando nella miglior maniera un assist al bacio di Formicola.
Zebrette sulle ali dell’entusiasmo che al 17’ raddoppiano proprio con Formicola su assist di Ripa. Battipagliese che crea un paio di occasioni interessanti ma non dimostra la cattiveria giusta per chiudere il match prima dell’infortunio di Trapani arrivato al 31’ che cambia le sorti del match.
La Pro Sangiorgese, a cavallo tra primo e secondo tempo, riacciuffa la Battipagliese e poi la sorpassa. Al 40’ Picaro segna il più classico gol dell’ex; al 2’ della ripresa indecisione difensiva ed Olmos appoggia nella sua porta la rete del pari.
Al 5’ su calcio piazzato Sannia di testa porta avanti gli ospiti e al 10’ poker della Pro Sangiorgese sempre sugli sviluppi di palla inattiva con la zampata vincente del giovane Trevisone.
Fiume mette dentro l’artiglieria pesante per provare a recuperare la partita ma le conclusioni che arrivano da Suozzo, Ripa e Sabatino non impensieriscono Faggiano ma, anzi, la Pro Sangiorgese trova il quinto sigillo con un diagonale dal limite di Totaro.
A quel punto scoppia il parapiglia tra le due formazioni con il direttore di gara costretto a cacciare il rosso per Formicola, Donnarumma, Fiume e Gargiulo.
Il tabellino
BATTIPAGLIESE: Trapani (dal 31’p.t. Di Sarno), Cuomo, Olmos, Formicola, Senatore (dall’11’s.t. Onesto), Ripa, Paraggio (dal 19’s.t. Suozzo), Nuvoli, Losasso (dall’11’s.t. Garofalo), Bisceglia, Spagnuolo (dall’11’s.t. Sabatino). A disposizione: Borgia, Vitale, Cafaro, Nese. Allenatore: Fiume
PRO SANGIORGESE: Faggiano, Cesarano, Iannone, Arcaro (dal 42’s.t. Perulli), Casillo, Sannia, Totaro (dal 50’s.t. Ferrentino), Trevisone (dal 37’s.t. Vitale L.), Picaro (dal 30’s.t. Donnarumma), Trevisone, Guida (dal 32’s.t. Pescicolo).
A disposizione: Vitale G., Vitale A., D’Avino, Salvati. Allenatore: Gargiul
RETI: 6’p.t. Ripa, 17’p.t. Formicola, 40’p.t. Picaro, 2’s.t. Olmos (aut.), 5’s.t. Sannia, 10’s.t. Trevisone, 47’s.t. Totaro
ARBITRO: Signor Mozzi di Caserta
ASSISTENTI: Signori Lauro e De Risi di Castellammare di Stabia
NOTE: Ammoniti: Arcaro, Sannia e Picaro. Espulsi al 50’s.t. Formicola (B), Donnarumma (S), Fiume (all. Battipagliese) e Gargiulo (all. Pro Sangiorgese).
Calci d’angolo: 6 a 1 per la Battipagliese. Recupero: 3’p.t. e 8’s.t. Spettatori: 500 circa