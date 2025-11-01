Promozione: l’Agropoli espugna Pontecagnano nei minuti di recupero

Dopo il turno infrasettimanale, oggi di nuovo protagonista il campionato di Promozione. Una buona prestazione per l’Agropoli impegnata, in trasferta, sul campo dello Sporting Pontecagnano.

Un rigore di Tedesco regala altri tre punti preziosi in extremis ai delfini.

La partita

Primo tempo vivace, occasioni da entrambe le parti. Avvio di gara equilibrato con le due squadre subito pericolose. Al 3’, Caruso prova la conclusione, ma il portiere blocca in due tempi.

Al 12’ è Capozzoli a sfiorare il vantaggio con un diagonale che termina di poco a lato. Al 17’ Castaldi si rende protagonista di una doppia occasione: prima il suo tiro viene deviato in angolo, poi, sugli sviluppi del corner, calcia alto sopra la traversa.

Il Pontecagnano risponde al 19’ con Altamura, la cui conclusione da fuori area viene respinta da Stasi. Al 26’ è Ribeiro a provarci su calcio di punizione: il portiere devia dopo una leggera deviazione della barriera.

Nuovo tentativo del Pontecagnano al 29’, ancora con Altamura, ma Stasi è attento e devia in angolo. Nel finale di tempo, al 39’, Di Flora serve un ottimo pallone a Rabbeni al limite dell’area: potente conclusione e grande intervento del portiere che salva il risultato. Termina la prima frazione sullo 0-0.

Secondo tempo

Nella ripresa, la partita resta combattuta e ricca di emozioni. Al 63’ è il Pontecagnano a rendersi pericoloso con un diagonale di Altamura, respinto con decisione da Cusanno.

Al 66’grande occasione per l’Agropoli: Tedesco serve Caruso sotto misura, ma il suo tiro si infrange clamorosamente sul palo. Cinque minuti più tardi, al 70’, è ancora Tedesco a provarci su punizione, con la palla che sfiora il palo alla destra del portiere.

Al 86’ Maisto calcia una punizione che viene deviata in angolo; sugli sviluppi, splendida rovesciata di Castaldi, ma Canzaniello salva sulla linea negando il gol.

Un finale esplosivo

Nel finale succede di tutto: al 92’ l’arbitro assegna un calcio di rigore all’Agropoli. Dal dischetto, Tedesco si presenta con freddezza e al 94’ realizza il gol del vantaggio.

Dopo cinque minuti di recupero, il triplice fischio sancisce la vittoria dell’Agropoli per 1-0.