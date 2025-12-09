Calcio, tutti i gol del weekend: dalla serie D alla Promozione

Weekend dell’Immacolata che non ha fermato il calcio giocato dalla Serie D alla Promozione con le squadre del territorio impegnate su più fronti. Ritorna al sorriso la Gelbison che espugna Acireale con un 0-1 che torna a far smuovere la classifica dopo un periodo molto cupo. A decidere il match è una rete di Ferreira al tramonto della prima frazione.

Campionato Eccellenza

Prosegue, invece, la corsa solitaria in testa alla classifica del campionato di Eccellenza l’Ebolitana di mister Pirozzi. Gli eburini schiantano anche il la Virtus Monteforte con un perentorio 0-5. Ritrova il successo anche la Battipagliese sul difficile campo del Montemiletto. Le zebrette portano a casa tre punti con la rete nei minuti finali del subentrato Senatore.

La Polisportiva Santa Maria, invece, bloccano sull’1-1 al “Carrano” la seconda della classe Apice. Il ritorno al gol di Margiotta è fondamentale per strappare un punto preziosissimo in ottica salvezza per i cilentani.

Infine, in Promozione, l’Agropoli ha vita facile contro il Pompei. Tra le mura amiche del “Guariglia” i delfini vincono e convincono con una manita di classe e qualità