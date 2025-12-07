Promozione, l’Agropoli batte il Pompei. “Manita” dei delfini che si riprendono il secondo posto

L’Agropoli batte agevolmente il Pompei Soccer segnando 5 gol davanti al proprio pubblico sempre più numeroso e si porta a 27 punti in classifica scavalcando le numerose contendenti.

La cronaca

La formazione ospite cerca subito di rendersi aggressiva e pericolosa: nei primi cinque minuti i giallorossi sfiorano il vantaggio con Di Ruocco, che colpisce il palo con una conclusione a mezza altezza.

Dopo aver scampato il pericolo, l’Agropoli inizia a macinare gioco, con Capozzoli che guida i numerosi attacchi biancoazzurri. È proprio il numero 7 che guadagna il calcio d’angolo che porterà poi al vantaggio dell’Agropoli: Tedesco disegna un cross preciso per il destro di Michelli che sfugge alle marcature e firma l’1-0 dopo circa 20 minuti di gioco.

Al 34′ è ancora una volta Tedesco ad assistere il gol dell’Agropoli: passaggio geniale per Caruso che al limite del fuorigioco segna il gol del 2-0.

Nel secondo tempo l’Agropoli chiude subito i giochi: il capitano Tedesco dribbla il portiere Langella e chiude la partita con il suo quinto gol stagionale che vale il tris biancoazzurro.

Il Pompei crolla definitivamente e perde anche un uomo per espulsione: Gallo mette giù Rabbeni immolato verso la porta e finisce qui il suo difficile pomeriggio.

È proprio Rabbeni che pochi minuti dopo si smarca in area di rigore e cala il poker con un destro vincente che vale il suo ottavo gol in campionato.

Nel finale c’è gioia anche per il nuovo arrivato De Luise che a porta spalancata firma il primo gol in maglia biancoazzurra valido per il 5-0: è un giocatore da grandi numeri in Promozione e oggi ha subito fatto valere il suo curriculum, seppur in una partita già virtualmente finita.

Al 90′ Sannino segna per il Pompei il “gol della bandiera”: un indolore sinistro all’incrocio dei pali che batte Lesta, oggi mai realmente chiamato in causa.

Al “Guariglia” finisce 5-1 per l’Agropoli che conquista i tre punti con una prestazione sontuosa.

La classifica

L’Agropoli con questa “goleada” scavalca tutte le squadre che hanno vinto questo weekend e si riporta al secondo posto a quattro punti dal Campagna. Nel prossimo turno ai ragazzi di Turco spetta però il riposo: i delfini devono sperare in buone notizie sugli altri campi, in attesa dell’ultima partita del 2025 in casa della Rocchese, che si preannuncia fondamentale.