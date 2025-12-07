Serie D: la Gelbison torna a vincere, ad Acireale la decide Ferreira

Grazie a questa vittoria i rossoblù vanno a 17 punti fuori dalla zona play out

A cura di Antonio Pagano

Boccata d’ossigeno per la Gelbison che conquista 3 punti fondamentali, lo fa ad Acireale grazie alla rete di Ferreira partita da un contropiede con Semeraro che ha pescato in area l’attaccante Ferreira, al minuto numero 40. Grazie a questa vittoria i rossoblù vanno a 17 punti fuori dalla zona play out.

La partita

Mister Agovino lancia dall’inizio il neo difensore Facundo Urquiza. In settimana è arrivato anche Facundo Cascio, fantasista argentino classe 1997, proveniente dal Chieti.

Al 5′ tiro da fuori di Kosovan, blocca Negri. Diversi errori in fase di impostazione di gioco per l’Acireale. La Gelbison guadagna un corner al 12′. L’occasione degli ospiti sfuma per un fallo in attacco. Al 17′ occasione Gelbison, Liurni calcia verso la porta di Negri, che non trattiene, sul tap-in da posizione favorevolissima Ferreira manda la sfera incredibilmente a lato.

Alla mezz’ora di gioco il risultato non si sblocca, gara molto combattuta, tanti in contrasti in mezzo al campo. Al 39′ Gagliardi lascia partire una bordata fuori area, palla che sorvola di poco la traversa. Dopo circa un minuto Gelbison in vantaggio. Semeraro si invola sulla sinistra, cross basso al centro e tocco in rete vincente di Ferreira. Dopo due minuti di recupero finisce il primo tempo.

Il secondo tempo

Inizia la ripresa senza cambi da entrambe le parti. Al 49′ l’Acireale perde palla in uscita, Liurni ne approfitta e calcia dal limite dell’area, palla al lato di pochissimo. Al 51′ Falou manda alto di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla destra.

Al 60′ traversa per l’Acireale, cross dalla sinistra, Corriere la manca in uscita, Falou controlla palla in area calcia, ma il legno gli dice di no, poi spazza la difesa rossoblù con la palla che danzava vicino la linea di porta. Al 69′ esce Russo per la Gelbison, spazio al nuovo acquisto Cascio. All’85’ brutto errore di Demoleon in fase di uscita, per poco non ne approfitta la Gelbison. Dopo 4 minuti di recupero finisce la gara, la Gelbison vince ad Acireale.

