Eccellenza: l’Ebolitana travolge la Virtus Monteforte

A Pratola Serra finisce 5 a 0 per gli uomini di Pirozzi. Continua il cammino della capolista

A cura di Antonio Pagano

La capolista Ebolitana, vince cinque a zero contro la Virtus Monteforte. La squadra di mister Pirozzi adesso allunga in classifica, con tre punti di vantaggio sull’Apice.

La partita

Quattro minuti e subito in vantaggio la capolista. Cappiello imbecca Spinola, che entra in area e trafigge Sacco. Esultano i tanti tifosi ebolitani giunti a Pratola Serra. Due minuti dopo, Cappiello mette alto da buona posizione.

Al minuto 15°, Pellecchia tira dalla destra appena in area, palla che sorvola la traversa. Al trentacinquesimo, Tarallo di testa non trova la porta con Pappalardo che controlla. Sessanta secondi dopo.e Senatore lascia partire un rasoterra facilmente parato. Replica sul capovolgimento di fronte Cappiello, la sua girata in area piccola, termina fuori di poco.

Clamorosa occasione per Maiello, dopo quarantuno minuti di gioco: tiro ravvicinato parato da Sacco. Spreca anche Tarallo che al minuto 44°, entra in area ma tira debolmente a tu per tu, con Pappalardo che para a terra. Un solo minuto di recupero e squadre negli spogliatoi.

Il secondo tempo

Il match riprende con Fernando che al quinto, spara alto, sugli sviluppi di un corner. Al decimo Caliendo tira dalla distanza, super parata in angolo di Sacco, dalla battuta Fernando mette in rete, con un preciso colpo di testa. Poi esulta sotto la curva dei tifosi ebolitani, che applaudono il difensore. Terza rete con Cavallo che al venticinquesimo lascia partire un diagonale imprendibile per Sacco. Palo di Pellecchia dopo 34°, con Sacco che guarda.

Quarto rete di Trezza tre minuti dopo. Dall’angolo il difensore mette in rete da due passi. Al minuto 41°, rete da applausi di Pellecchia. Il suo tiro a giro da fuori area si insacca all’incrocio dei pali. Triplice fischio e tutta la squadra a festeggiare con un nutrito gruppo di tifosi. L’Ebolitana è sempre più capolista.

