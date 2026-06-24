Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 24 giugno: si festeggia San Giovanni Battista

La celebrazione principale di questa data è la Natività di San Giovanni Battista, uno dei santi più importanti e venerati della cristianità, l’unico di cui si festeggia sia la nascita terrena che il martirio. Insieme a lui si ricordano San Festo martire, San Giovanni da Matera abate e San Simplicio di Autun vescovo.

Nati e morti celebri

L’elenco unisce le grandi personalità, italiane e internazionali, che sono nate o scomparse in questa precisa giornata:

1519 – Nasce Teodoro di Beza, teologo francese

1842 – Nasce Ambrose Bierce, scrittore e giornalista statunitense

1911 – Nasce Juan Manuel Fangio, pilota automobilistico argentino, cinque volte campione del mondo di Formula 1

1911 – Nasce Ernesto Sabato, scrittore, saggista e pittore argentino

1912 – Muore George Custer, generale statunitense, nella celebre battaglia del Little Bighorn (avvenuta tra il 25 e il 26 giugno, ma storicamente legata alle manovre avviate in queste ore)

1915 – Nasce Fred Hoyle, matematico e astronomo britannico

1928 – Nasce Giotto Bini, regista e sceneggiatore italiano

1930 – Nasce Claude Chabrol, regista, sceneggiatore e critico cinematografico francese

1947 – Nasce Mick Fleetwood, musicista e batterista britannico, cofondatore dei Fleetwood Mac

1980 – Muore Varujan Vosganian, politico e scrittore rumeno

1987 – Nasce Lionel Messi, calciatore argentino, considerato uno dei più grandi della storia dello sport

Eventi storici principali

Il 24 giugno ha visto lo svolgersi di battaglie decisive, scoperte e fondazioni che hanno cambiato il corso della storia:

1314 – La battaglia di Bannockburn si conclude con una decisiva vittoria delle forze scozzesi guidate da Robert Bruce contro l’esercito inglese di Edoardo II, garantendo l’indipendenza della Scozia.

1497 – Il navigatore italiano Giovanni Caboto sbarca sulle coste del Nord America, precisamente a Terranova, esplorando l’area per conto della corona inglese.

1859 – Si combatte la storica battaglia di Solferino e San Martino durante la seconda guerra d’indipendenza italiana. L’evento, caratterizzato da un altissimo numero di vittime, ispira Jean Henry Dunant a fondare la Croce Rossa Internazionale.

1910 – Viene fondata a Milano l’Alfa Romeo, con la denominazione iniziale di A.L.F.A. (Anonima Lombarda Fabbrica Automobili).

1948 – Inizia il blocco di Berlino da parte dell’Unione Sovietica, che interrompe tutti i collegamenti stradali e ferroviari tra la Germania occidentale e i settori occidentali della città, dando il via al celebre ponte aereo alleato.

2022 – La Corte Suprema degli Stati Uniti, con la sentenza Dobbs contro Jackson Women’s Health Organization, annulla la storica decisione Roe contro Wade del 1973, eliminando il diritto costituzionale federale all’aborto.

Giornate mondiali e ricorrenze

In questo giorno si celebra la Giornata mondiale dei porti turistici, un’occasione per riflettere sull’importanza della blue economy, del turismo nautico e della sostenibilità ambientale legata alla gestione delle coste. In molte parti d’Europa e dell’America Latina si celebrano anche i tradizionali festeggiamenti della Notte di San Giovanni, legati al solstizio d’estate con falò rituali e tradizioni popolari.

Curiosità e citazione

Una coincidenza singolare lega il mondo della velocità e dello sport in questa data: il 24 giugno 1910 nasce il marchio automobilistico Alfa Romeo e, esattamente un anno dopo, nel 1911, nasce Juan Manuel Fangio, il leggendario pilota che avrebbe conquistato il primo titolo mondiale di Formula 1 della storia proprio alla guida di una vettura Alfa Romeo.

La citazione del giorno è di Ambrose Bierce: “Il futuro è quel periodo di tempo in cui i nostri affari prosperano, i nostri amici sono veri e la nostra felicità è assicurata”.

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