Salerno, un annullo speciale di Poste Italiane per i 160 anni della battaglia di Custoza

Poste Italiane partecipa attivamente alle celebrazioni per il 160° anniversario della battaglia di Custoza. In occasione della manifestazione storica che si terrà a Salerno mercoledì 24 giugno 2026, l’azienda ha confermato l’attivazione di un servizio filatelico temporaneo. L’iniziativa, promossa su richiesta del Circolo Ufficiale Guide, prevede l’utilizzo di un annullo speciale per immortalare la ricorrenza.
Il timbro riporterà una dicitura specifica per l’evento: “160° Anniversario Battaglia di Custoza – 24.6.2026 – 84122 Salerno Centro”. Si tratta di un’opportunità di rilievo sia per i collezionisti del settore sia per i cittadini interessati alla memoria storica nazionale.
Orari e luogo del servizio a Salerno
Il pubblico potrà accedere allo sportello temporaneo nella mattinata di mercoledì 24 giugno, dalle ore 8:00 alle ore 11:00. Per l’occasione, Poste Italiane allestirà uno stand dedicato all’interno dello spazio predisposto presso la Caserma D’Avossa, situata in via Pietro del Pezzo 79 a Salerno. Durante questa fascia oraria, sarà possibile apporre il bollo speciale su tutte le corrispondenze presentate direttamente sul posto.
Modalità per le commissioni filateliche a distanza
Per gli appassionati e i collezionisti che non potranno essere presenti fisicamente alla Caserma D’Avossa, Poste Italiane ha predisposto la gestione delle richieste a distanza. Le commissioni filateliche potranno infatti essere inviate direttamente per posta.
Il punto di riferimento per l’invio della corrispondenza da timbrare è lo sportello filatelico dell’ufficio principale della città. I plichi dovranno essere indirizzati a: Poste Italiane S.p.A. / U.P. Salerno Centro / Sportello Filatelico, Corso Giuseppe Garibaldi 203 – 84100 Salerno.