Roccadaspide: grande successo per il “Raduno Equestre”, oltre 50 Cavalieri alla scoperta del territorio

Più di cinquanta cavalieri con altrettanti cavalli hanno preso parte alla quinta edizione del “Raduno equestre” che si tiene a Roccadaspide e promosso da Sofia Bellissimo. Una passeggiata a cavallo attraverso le strade rurali, ma sicure e ombreggiate, a cui partecipano tantissimi appassionati provenienti anche da fuori provincia.

Tra Passione, Natura e Valorizzazione delle Tradizioni Locali

Una giornata all’insegna della passione e dell’amore per i cavalli, della scoperta delle bellezze naturalistiche locali e della valorizzazione delle tradizioni rurali. I cavalieri hanno percorso suggestivi itinerari immersi nel verde, vivendo momenti di aggregazione e condivisione che hanno esaltato il profondo legame tra uomo, cavallo e territorio.

L’evento ha rappresentato anche un’importante occasione di promozione turistica ed enogastronomica, consentendo ai partecipanti di conoscere e apprezzare le eccellenze locali.

Benessere Animale e la Tappa al Fiume Calore

Particolare attenzione è stata riservata al benessere degli equini, vero elemento centrale dell’intera manifestazione. L’organizzazione ha infatti curato ogni dettaglio affinché i cavalli potessero affrontare il percorso nelle migliori condizioni possibili, nel pieno respect delle loro esigenze.

Durante il raduno, gli animali hanno effettuato una sosta lungo le rive del fiume Calore, nell’area pic-nic della frazione Mainardi di Aquara, al confine con il territorio di Roccadaspide, dove si è tenuto anche un rinfresco per i partecipanti.

Ai microfoni di InfoCilento, Sofia Bellissimo, grande appassionata di cavalli e di equitazione nonché ideatrice e promotrice dell’evento, Vito Brenca, Presidente del Consiglio Comunale di Roccadaspide e tanti appassionati che hanno espresso il loro entusiasmo.