Attualità

Roccadaspide: grande successo per il “Raduno Equestre”, oltre 50 Cavalieri alla scoperta del territorio

Oltre 50 cavalieri al Raduno Equestre di Roccadaspide promosso da Sofia Bellissimo. Un viaggio tra natura, benessere animale e promozione del territorio

Alessandra Pazzanese

Più di cinquanta cavalieri con altrettanti cavalli hanno preso parte alla quinta edizione del “Raduno equestre” che si tiene a Roccadaspide e promosso da Sofia Bellissimo. Una passeggiata a cavallo attraverso le strade rurali, ma sicure e ombreggiate, a cui partecipano tantissimi appassionati provenienti anche da fuori provincia.

Tra Passione, Natura e Valorizzazione delle Tradizioni Locali

Una giornata all’insegna della passione e dell’amore per i cavalli, della scoperta delle bellezze naturalistiche locali e della valorizzazione delle tradizioni rurali. I cavalieri hanno percorso suggestivi itinerari immersi nel verde, vivendo momenti di aggregazione e condivisione che hanno esaltato il profondo legame tra uomo, cavallo e territorio.

L’evento ha rappresentato anche un’importante occasione di promozione turistica ed enogastronomica, consentendo ai partecipanti di conoscere e apprezzare le eccellenze locali.

Benessere Animale e la Tappa al Fiume Calore

Particolare attenzione è stata riservata al benessere degli equini, vero elemento centrale dell’intera manifestazione. L’organizzazione ha infatti curato ogni dettaglio affinché i cavalli potessero affrontare il percorso nelle migliori condizioni possibili, nel pieno respect delle loro esigenze.

Durante il raduno, gli animali hanno effettuato una sosta lungo le rive del fiume Calore, nell’area pic-nic della frazione Mainardi di Aquara, al confine con il territorio di Roccadaspide, dove si è tenuto anche un rinfresco per i partecipanti.

Ai microfoni di InfoCilento, Sofia Bellissimo, grande appassionata di cavalli e di equitazione nonché ideatrice e promotrice dell’evento, Vito Brenca, Presidente del Consiglio Comunale di Roccadaspide e tanti appassionati che hanno espresso il loro entusiasmo.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.