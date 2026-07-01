Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 1 luglio: nasce il walkman

Il primo luglio segna l’inizio della seconda metà dell’anno, un momento di passaggio che nel corso della storia ha fatto da scenario a scoperte straordinarie, nascite illustri e trasformazioni culturali destinate a lasciare un’impronta indelebile nella memoria collettiva.

Santi del giorno

La Chiesa cattolica celebra oggi san Candido, martire di Roma; san Teodorico di Mont-d’Or, abate; san Martino di Tours, di cui si ricorda la dedicazione della basilica; e il beato Ignazio Falzon, chierico maltese.

Nati celebri del giorno

In questo giorno sono nati Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646), filosofo e matematico tedesco; George Sand (1804), scrittrice francese; Charles Goodyear (1800), inventore statunitense che brevettò la vulcanizzazione della gomma; Louis Blériot (1872), pioniere dell’aviazione francese; William Wyler (1902), celebre regista cinematografico statunitense; Sydney Pollack (1934), regista e attore statunitense; Paolo Villaggio (1932), indimenticabile attore e scrittore italiano; Lady Diana Spencer (1961), principessa del Galles; Carl Lewis (1961), leggendario velocista e lunghista statunitense; Liv Tyler (1977), attrice statunitense.

Morti celebri del giorno

Ci hanno lasciato in questa data Mikhail Bakunin (1876), filosofo e rivoluzionario russo; Harriet Beecher Stowe (1896), scrittrice statunitense nota per il romanzo La capanna dello zio Tom; Antonio de Oliveira Salazar (1970), politico e dittatore portoghese; Juan Domingo Perón (1974), politico e generale argentino, tre volte presidente del Paese; Marlon Brando (2004), iconico attore cinematografico statunitense; Karl Malden (2009), attore statunitense.

Eventi storici

Nel 1861 viene fondato l’Osservatore Romano, il quotidiano storico della Città del Vaticano. Nel 1867 entra in vigore il British North America Act, che sancisce ufficialmente la nascita del Canada come federazione dominata dal Regno Unito. Nel 1903 prende il via da Montgeron la prima storica tappa del Tour de France, la più celebre corsa a tappe di ciclismo. Nel 1908 l’SOS viene adottato internazionalmente come segnale di soccorso unico per le comunicazioni radio marittime. Nel 1979 la multinazionale Sony lancia sul mercato giapponese il Walkman, il dispositivo che rivoluzionerà per sempre il modo di ascoltare la musica in mobilità. Nel 1997 il Regno Unito trasferisce formalmente la sovranità di Hong Kong alla Repubblica Popolare Cinese, ponendo fine a oltre un secolo di amministrazione coloniale.

Giornata mondiale

Oggi ricorre la Giornata mondiale delle barzellette, un’occasione nata per celebrare l’ironia e la risata come strumenti di benessere e di unione tra le persone, un dettaglio che si sposa perfettamente con il ricordo della nascita dell’attore comico italiano Paolo Villaggio.

Curiosità sui nati in questo giorno

Una coincidenza temporale straordinaria lega il primo luglio 1961 a due destini opposti ma ugualmente leggendari: nello stesso giorno in cui in Inghilterra nasceva Diana Spencer, destinata a diventare la principessa del popolo, negli Stati Uniti vedeva la luce Carl Lewis, il “figlio del vento”, capace di dominare l’atletica leggera mondiale vincendo ben nove ori olimpici.

Citazione del giorno

La musica è una rivelazione più profonda di ogni saggezza e filosofia. Ludwig van Beethoven

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