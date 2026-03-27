“Bentornati al Sud” ci siamo: produzione a lavoro per iniziare le riprese a Castellabate

Castellabate si prepara a tornare protagonista del grande cinema. La macchina organizzativa di “Bentornati al Sud” è infatti già in piena attività da diversi mesi, con la produzione impegnata a curare ogni dettaglio in vista dell’inizio delle riprese, che segneranno il ritorno nella location che ha contribuito al successo dei primi film.

Le novità

Un ritorno atteso, quello nel borgo cilentano, che riporterà sul territorio l’atmosfera e il fascino che avevano conquistato pubblico e critica. Confermata, infatti, la stessa squadra dei primi due capitoli, un gruppo di lavoro che ha già dimostrato grande affiatamento e capacità, contribuendo al successo della produzione a livello nazionale. In questa prima fase si è a lavoro sull’organizzare al meglio l’aspetto legato all’ospitalità e alla gestione logistica dell’intera troupe in quel di Castellabate.

Le riprese prenderanno il via tra la fine di maggio per terminare entro la fine di giugno, coinvolgendo diversi scorci suggestivi del territorio. Il cuore della narrazione tornerà a battere proprio nella storica piazzetta di Castellabate capoluogo, Piazza X Ottobre 1123, sede dell’ufficio postale diventato ormai simbolo iconico del film e meta di tanti visitatori negli anni.

A guidare il cast ci saranno ancora una volta Alessandro Siani e Claudio Bisio, volti ormai indissolubilmente legati alla storia cinematografica ambientata nel Cilento. Massimo riserbo, invece, sugli altri interpreti che prenderanno parte al progetto, alimentando curiosità e attesa tra gli appassionati.

L’arrivo della produzione rappresenta anche un’importante occasione per il territorio, non solo dal punto di vista culturale ma anche turistico ed economico, con ricadute positive per le attività locali. Castellabate si prepara così a tornare sotto i riflettori, pronta ad accogliere nuovamente il cinema e a raccontarsi ancora una volta sul grande schermo.