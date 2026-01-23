Castellabate, è ufficiale: “Bentornati al Sud” si farà. L’annuncio in diretta al TG5 di Medusa Film

Arriva l'annuncio in diretta su Canale 5 durante il Tg. Castellabate pronta ad ospitare il set

Benvenuti al Sud

“Bentornati al Sud” si farà. L’attesissimo ritorno di uno dei successi cinematografici più amati dal pubblico italiano negli ultimi anni è stato ufficializzato dall’amministratore delegato di Medusa Film, Giampaolo Letta,che ha dato l’annuncio in diretta su Canale 5, durante l’edizione serale del TG5.

IL ritorno

Claudio Bisio e Alessandro Siani torneranno dunque insieme sul grande schermo, dando seguito al fortunatissimo filone inaugurato con Benvenuti al Sud e proseguito con Benvenuti al Nord, film che hanno segnato un’epoca al botteghino italiano grazie a una miscela vincente di comicità, temi sociali e racconto dell’Italia delle differenze.

Già diversi mesi fa era stato lo stesso attore e comico napoletano, Alessandro Siani, ad anticipare che si stava lavorando alla realizzazione della nuova pellicola che in passato ha reso così celebre il borgo di Castellabate. Ora, però, è definitivamente giunta anche l’ufficialità che ha già scaldato il cuore di tanti fan. Ben presto si sapranno importanti novità su quelli che saranno i protagonisti del film, così come trama e ambientazioni.

A Castellabate, intanto, si attende con trepidazione la possibilità di ritornare al cinema per far conoscere a tutta Italia, e non solo, le sue incredibili bellezze.

