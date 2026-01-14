Battipagliese: ecco il nuovo direttore generale

La Battipagliese1929 è lieta di annunciare la nomina del signor Orlando Pastina come nuovo direttore generale. Pastina, ex calciatore tra gli altri anche della Battipagliese negli anni ’80, andrà a ricoprire un ruolo cruciale all’interno dello scacchiere societario bianconero e fungerà da tramite tra la società, la squadra, l’amministrazione comunale e la piazza mettendo sul campo tutta la sua comprovata esperienza.

La nomina

“Sono onorato di riprendere l’attività nella mia città e sono disponibile a dare una mano per la crescita soprattutto societaria e il riassetto della stessa che ha avuto dei momenti difficili.

La Battipagliese deve ritornare ad essere il fulcro del territorio e si deve dare la centralità alla squadra della città creando entusiasmo e nuove aspettative con una struttura forte: sarà questo il mio obiettivo principale!”, conclude.