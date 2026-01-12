Battipagliese: ecco il nuovo allenatore

La Battipagliese1929 ha reso noto di aver affidato l’incarico della guida della prima squadra al signor Pasquale Iuliano.

Il curriculum

Iuliano è nato a Benevento il 18-09-1973 e ha mosso i suoi primi passi da allenatore nel settore giovanile dell’Avellino prima di sedere sulle panchine di Audax Cervinara (con cui ha vinto la coppa Italia Dilettanti nella stagione 2018/2019 e ottenuto diversi piazzamenti playoff), Grottaminarda, di nuovo Cervinara per due anni, Scafatese, Nola e Frattese.

Queste le sue prime dichiarazioni: “Vengo a Battipaglia con tantissimo entusiasmo, sono contento ed onorato. Quando ti chiama la Battipagliese, a prescindere da tutto, è come se ti chiamasse la Juventus in serie A perché la Battipagliese è la serie A dei dilettanti con il suo blasone importante. Adesso dobbiamo pensare a lavorare…”