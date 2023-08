Battipaglia: Parte la valutazione delle condizioni statiche delle alberaturein piazza Aldo Moro. Uno dei tre cedri sarà abbattuto.

Lo schianto al suolo di un grosso ramo, il ferimento di un uomo per fortuna senza particolari conseguenze e l’immediata protesta da parte di residenti e commercianti, lo scorso 7 luglio scorso nei pressi di Piazza Aldo Moro hanno visto a lavoro l’amministrazione comunale guidata dal mal Sindaca Cecilia Francese che ha preteso che il verde pubblico venisse valutato nelle condizioni statiche delle alberature. In queste ore, infatti, è stata commissionata, ad un professionista abilitato ed esperto in arboricoltura, una perizia tecnico – arboricolturale per monitorare le condizioni vegetative – fitosanitarie delle piante e determinare l’eventuale pericolo arboreo riconducibile alla presenza degli alberi.

La perizia

In merito allo stato di salute dei tre alberi di piazza Aldo Moro “si evidenzia che uno dei tre, precisamente quello ubicato più a destra guardando la piazza con le spalle rivolte al Municipio, già visivamente più spoglio degli altri, è classificato nella classe di rischio inaccettabile”. In particolare, nella perizia si legge: “gli esiti delle verifiche condotte hanno evidenziato una condizione sia di pericolo che di rischio arboreo molto elevato. Non sussistendo interventi arboricolturali prescrivibili per salvaguardare il cedro ripristinando una condizione di sicurezza accettabile per i fruitori dell’area, lo scrivente, in qualità di arboricoltore esperto, ritiene necessario prescrivere l’abbattimento dell’elemento arboreo da eseguirsi con urgenza”.

La decisione

Al fine di garantire la sicurezza dei fruitori della piazza, quindi, sono state avviate le procedure per l’acquisizione del servizio di abbattimento controllato del cedro in esame, da svolgersi in tempi rapidi.