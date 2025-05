Bandiere Blu 2025, soddisfazione per il Parco Nazionale del Cilento

Ancora una volta le coste del Parco Nazionale del Cilento si confermano tra le più virtuose d’Italia, con 13 località premiate dalla FEE (Foundation for Environmental Education) con la Bandiera Blu 2025.

Le dichiarazioni di Coccorullo

Un riconoscimento che celebra la qualità delle acque di balneazione, la gestione sostenibile del territorio e l’efficienza dei servizi turistici. “Anche quest’anno il Cilento fa il pieno di Bandiere Blu, consolidando un primato che ci rende orgogliosi”, ha dichiarato il Presidente del Parco, Giuseppe Coccorullo. “Il merito va condiviso con i Sindaci, le amministrazioni comunali e tutti i cittadini che, con impegno quotidiano, contribuiscono alla tutela dell’ambiente. Questo riconoscimento deve tradursi in uno stimolo a migliorare costantemente i servizi, per accogliere al meglio chi sceglie il nostro Parco come meta turistica”, conclude.

Le dichiarazioni di Sansone

Particolare soddisfazione è stata espressa anche dal Sindaco di Ascea, Stefano Sansone, Presidente della Comunità del Parco: “Ascea conquista la Bandiera Blu per il 24° anno consecutivo. È un risultato che ci inorgoglisce e che premia un impegno costante. Le spiagge di Piana di Velia, Torre del Telegrafo e Marina di Ascea rappresentano l’equilibrio tra bellezza naturale e attenzione alla sostenibilità. Dal 2001 rinnoviamo questa responsabilità con orgoglio”. “Prendersi cura del mare – ha concluso Sansone – non è un gesto straordinario: è parte integrante del nostro modo di vivere. Questo riconoscimento ci spinge a continuare su questa strada con ancora più determinazione”.