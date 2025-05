Aeroporto “Costa d’Amalfi e del Cilento”: il Presidente, Giuseppe Coccorullo, esprime la sua soddisfazione per la decisione dell’Enac

L’Aeroporto Internazionale di Salerno-Pontecagnano si chiamerà ufficialmente “Costa d’Amalfi e del CIlento”, l’Enac ha accolto la richiesta presentata dal Sottosegretario Antonio Iannone e dal Sottosegretario Tullio Ferrante.

Le dichiarazioni

Il Presidente, Giuseppe Coccorullo, esprime la sua soddisfazione per la decisione dell’Enac: “tutto ciò è stato possibile grazie all’impegno del Sottosegretario Antonio Iannone e del Sottosegretario Tullio Ferrante che ringrazio per aver reso giustizia al nostro meraviglioso territorio che da oggi ha un’arma in più per la sua valorizzazione, ora tocca a noi continuare a lavorare per rendere la nostra offerta sempre più organizzata ed attrattiva.”

Dichiara ancora Coccorullo, è un traguardo importante che consentirà di valorizzare la costa cilentana e le aree interne del Parco, ricche di bellezze naturalistiche, ambientali, culturali che caratterizzano i tanti bellissimi borghi e che hanno determinato i numerosi riconoscimenti da parte dell’UNESCO.