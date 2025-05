Aeroporto: Ok Enac a intitolare lo scalo di Salerno “Costa d’Amalfi e del Cilento”

“Esprimo grande soddisfazione per la decisione di Enac che, accogliendo l’istanza presentata insieme al Sottosegretario Antonio Iannone, ha approvato la delibera per modificare il nome dell’aeroporto di Salerno, intitolandolo non solo alla Costa d’Amalfi ma anche a quella del Cilento. Un impegno che avevo assunto personalmente e che ho mantenuto per dare il giusto riconoscimento alle istanze locali. Lo scalo, che già registra flussi in costante aumento, risulterà ancora più attrattivo e funzionale a tutto il territorio.” Lo rende noto il Sottosegretario di Stato al Mit Tullio Ferrante.

Il traguardo

“È un traguardo importante che, accanto alla costiera amalfitana, consentirà di valorizzare anche la costa cilentana e le aree interne fungendo da volano per lo sviluppo turistico, economico e sociale. Come Mit abbiamo investito con convinzione sul rafforzamento delle capacità logistiche dell’aeroporto e continueremo a lavorare affinché esprima in pieno tutte le sue potenzialità. Ringrazio Enac per la sensibilità dimostrata. Ora, all’esito degli ultimi passaggi formali, lo scalo si chiamerà ufficialmente Aeroporto Internazionale di Salerno-Pontecagnano ‘Costa d’Amalfi e del Cilento’ abbracciando così il nostro intero territorio e le sue ambizioni di crescita” conclude Tullio Ferrante.

Le dichiarazioni di Iannone

Le dichiarazioni di Vietri

“La decisione dell’Enac di accogliere l’istanza per modificare il nome dell’aeroporto di Salerno, intitolandolo non solo alla Costa d’Amalfi ma anche a quella del Cilento, è un’ottima notizia. Ringrazio il Sottosegretario di Stato al Mit Antonio Iannone per aver dato, in così poco tempo dal suo insediamento, una risposta immediata ad una necessità fortemente avvertita dalla comunità locale, dalle imprese turistiche e dal mondo produttivo del nostro meraviglioso territorio”. Lo dichiara, in una nota, il deputato di Fratelli d’Italia Imma Vietri. “Il nuovo nome dello scalo salernitano rappresenterà e valorizzerà l’intera provincia rendendola sempre più competitiva sul piano turistico. L’obiettivo del Governo Meloni, infatti, è quello di far diventare l’aeroporto di Salerno il volano dello sviluppo turistico, economico e sociale di entrambe le aree costiere, del capoluogo e ovviamente anche delle zone interne” conclude Vietri.