Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi: boom di passeggeri internazionali in vista dell’estate

L’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi si prepara a vivere un’estate da protagonista. I nuovi ledwall installati all’interno dell’aerostazione, situata tra Bellizzi e Pontecagnano, forniscono in tempo reale informazioni sui collegamenti terrestri verso diverse località della provincia di Salerno e oltre, accogliendo i viaggiatori in arrivo. L’aeroporto, gestito da Gesac in sinergia con l’aeroporto di Capodichino di Napoli, sta già vivendo una primavera dinamica con voli nazionali e internazionali.

Salerno polo attrattivo anche per charter sportivi nel ponte del Primo Maggio

Il Primo Maggio è stato intenso per lo scalo salernitano. Oltre al traffico turistico, l’aeroporto ha gestito il charter della Salernitana in partenza per Pisa e si prepara all’arrivo del Mantova e della Juventus U23, entrambe impegnate in trasferta (a Salerno e a Benevento). Questo fine settimana lungo vedrà un significativo afflusso di passeggeri, sia italiani rientranti dal Nord che turisti internazionali diretti verso il mare e le spiagge della provincia di Salerno.

Numeri in crescita: boom del traffico internazionale

I numeri confermano le prospettive positive per lo sviluppo dell’aeroporto. Secondo i dati di Assoaeroporti, nel mese di marzo l’aeroporto Salerno Costa d’Amalfi ha registrato un traffico di 23.455 passeggeri con 190 movimenti. Particolarmente significativo è l’aumento dei passeggeri internazionali, che hanno raggiunto quota 6.368 (4.041 europei e 2.327 extraeuropei), superando i 17.056 passeggeri nazionali.

Il totale passeggeri nei primi tre mesi del 2025 si attesta a 64.546 con 538 movimenti, con una proiezione per l’anno in corso di quasi 400.000 passeggeri e oltre 3.200 movimenti aerei.

Verso un’estate da protagonista e l’ampliamento dell’aerostazione

Questi numeri in crescita proiettano l’aeroporto Salerno Costa d’Amalfi verso posizioni sempre più rilevanti nella classifica degli scali italiani. L’estate vedrà un ulteriore incremento del traffico, con l’arrivo di voli vip e turisti pronti a scoprire le bellezze del territorio salernitano, generando un volano per l’economia locale.

Il prossimo luglio segnerà il primo anniversario della ripresa operativa dell’aeroporto, avvenuta l’11 luglio dello scorso anno. L’infrastruttura si prepara inoltre a un’importante trasformazione con la costruzione di una nuova aerostazione più ampia, in grado di ospitare anche le basi delle compagnie aeree attualmente operanti.