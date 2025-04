Primo maggio da record: l’Oasi capelli di Venere a Casaletto Spartano pronta al boom di visitatori

Il ponte del Primo maggio è alle porte. E diversi saranno i turisti che si riverseranno nel Cilento, per un weekend fuori porti che ha già il sapore dell’Estate, per ammirare le bellezze paesaggistiche e naturalistiche dell’intero territorio.

Tra queste rientra a pieno titolo l’Oasi cascate Capelli di Venere, che già nei precedenti weekend, Pasquale e del 25 Aprile, ha raggiunto numeri elevati di visitatori. Tanti i turisti che hanno deciso infatti di trascorrere una giornata immersi nel verde della natura dell’Oasi e ammirare la meravigliosa cascata dei Capelli di Venere. Un percorso naturalistico che attira ogni anno migliaia di turisti, estasiati dalla bellezza del luogo.

“Le festività Pasquali e il successivo ponte del 25 Aprile hanno fatto registrare un gran numero di visitatori – ha dichiarato ila Sindaca di Casaletto Spartano Concetta Amato – L’oasi è aperta tutti i giorni e nel corso del tempo abbiamo intensificato anche la segnaletica in maniera tale che il turista in piena autonomia e tranquillità, inquadrando il solo qr code, potrà girare in tutta l’area. L’oasi è caratterizzata anche da una vasta area pic-nic dove i turisti possono usufruire anche del barbecue. Inoltre ci sono delle casette dove gli avventori potranno sostare al coperto, con una semplice prenotazione.

L’incremento di visite avute negli ultimi anni – ha poi aggiunto la prima cittadina Amato – è frutto anche dell’importante promozione turistica che l’amministrazione porta avanti da diverso tempo. A tal proposito abbiamo preso parte a tutti gli eventi fieristici nazional del settore.

Ad incrementare il numero dei turisti anche la presenza del Cammino di San Nilo che danno un impulso anche al settore della ricettività e della ristorazione. Invitiamo i tanti turisti, che scelgono il Cilento, a visitare L’oasi Capelli di Venere ma anche il nostro centro storico che offre bellezze naturali e architettoniche tipiche del Cilento”, ha infine chiosato la Sindaca Amato.