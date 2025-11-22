Arriva la neve! Prima nevicata dell’inverno sulle montagne del Cilento

È arrivata la prima nevicata stagionale sulle vette dei Monti Alburni, Monte Cervati e Monte Gelbison, un annuncio suggestivo dell’inverno imminente, il calo delle temperature di questi ultimi giorni lo avevano fatto presagire e questa mattina le cime sono apparse imbiancate.

Un paesaggio mozzafiato ammirato dagli abitanti dei comuni circostanti.

È il primo segnale dell’inverno, ma con l’arrivo della neve e l’abbassamento delle temperature gli esperti non hanno mancato di raccomandare la massima prudenza a chi intende avventurarsi sui sentieri più elevati.

Pneumatici invernali o catene a bordo sono già consigliati per l’accesso ai rifugi e alle strade più esposte in alta quota.

La prima neve sugli Alburni, come mostra lo scatto di Silvio Spolsino, da Serre, è uno spettacolo della natura che si ripete ogni anno, ma che non smette mai di emozionare, trasformando il profilo roccioso delle montagne in una cartolina invernale. Sul Cervati, invece, sono già diversi i centimetri accumulati a terra. Lo scatto di Delfino Vitolo, invece, immortala un suggestivo monte Gelbison imbiancato.

Lo scorso anno la prima neve sul territorio arrivò il 23 novembre sulla vetta più alta della Campania. Questa volta la neve è arrivata con un giorno di anticipo. Anche Caggiano si sta risvegliando con i primi fiocchi.