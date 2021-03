Cambio stagione: a che cosa fare attenzione per sostituire gli pneumatici

Con l’inizio della stagione primaverile, arriva l’ora del cambio di stagione anche per quanto riguarda gli pneumatici. Sono milioni gli automobilisti che devono mettersi in pari con il cambio delle gomme. In poche parole, è finita la stagione invernale e quindi è scaduto il termine per utilizzare le gomme invernali. Tutti gli automobilisti che montano treno di pneumatici invernale, devono passare a quelli estive il prima possibile. L’anno viene diviso in due parti: 6 mesi estivi e 6 invernali ai quali corrispondono rispettivi modelli di pneumatici.

Si tratta di un obbligo previsto dalla legge che dà tempo fino a metà aprile per montare gli pneumatici estivi. Si ha un mese di deroga in più per fare il cambio gomme, oltre il quale, chi circolerà con pneumatici invernali sarà sanzionabile. Le sanzioni vanno da un minimo di 422 fino a un massimo di 1682 euro. Inoltre, è prevista la sanzione accessoria, cioè il ritiro del libretto.

Perché fare il cambio gomme

Sostituire gli pneumatici e fare il cambio gomme è essenziale per diverse ragioni, partendo dall’avere un risparmio di carburante. Cambiare gli pneumatici ha a che fare anche con le prestazioni del veicolo; evitando il surriscaldamento, migliorano le prestanzoni e di conseguenza non si registrano alti consumi.

Le gomme per la stagione estiva rispetto a quelle invernali montano dei tasselli più spessi poiché quelli sottili sono pensati per dare una maggiore aderenza in caso di neve sul manto stradale. Inoltre, le differenze riguardano anche le scanalature. I treni di gomme estive hanno 3 scanalature longitudinali che hanno lo scopo di prevenire l’aquapalnning cioè lo slittamento in caso di strada bagnata.

Spesso le gomme estive si distinguono da quelle invernali anche per alcuni simboli e scritte rintracciabili sullo pneumatico; può esserci il simbolo del sole al posto del fiocco di neve, la scritta Summer o solo la lettera S. in altri casi, racano l’indicazione Mud, cioè fango, al posto di quella invernale Snow; tutto però dipende dal produttore perciò meglio sempre leggere con attenzione le indicazioni.

Immagine tratta dal sito auto-doc.it

L’alternativa delle 4 stagioni

Esistono però delle eccezioni che vale la pena nominare. Infatti, sono esentati dal cambio gomme tutti gli automobilisti che utilizzano delle gomme 4 stagioni, dette anche con il termine inglese “all season”. Sono una soluzione molto valida per evitare di doversi preoccupare dei termini entro i quali fare il cambio gomme, evitando di incappare in pesanti sanzioni.

Come fa intuire il nome sono adatte a tutte le stagioni. Sul bordo possono avere la scritta M+S, cioè Mud + Snow, tradotto fango e neve. Montando questi pneumatici diventa possibile circolare senza problemi su tutto il territorio italiano ed europeo. Se questo è il loro punto di forza, bisogna però dire che hanno lo svantaggio di avere prestazioni a metà perciò sono indicate solo nel caso in cui si fronteggiano condizioni non estreme, cioè poca neve in inverno e poca acqua in estate.