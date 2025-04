Aree interne del Cilento, pronta la nuova strategia: parla il presidente Girolamo Auricchio | VIDEO

Ingresso del comune di Trentinara nelle “Aree Interne” e conferimento di un riconoscimento al Direttore Generale dell’Asl Salerno, Gennaro Sosto per le “Botteghe della Comunità” tra i punti all’ordine del giorno per l’Assemblea dei Sindaci dei 29 comuni delle Aree Interne del Cilento, presieduta da Girolamo Auricchio e convocata per il 17 aprile. L’importante incontro si terrà a partire dalle 16:00, presso l’Aula Consiliare del Comune di Roccadaspide.

La nuova strategia

I sindaci discuteranno del preliminare della nuova Strategia, un documento programmatico importantissimo in cui sono state inseriti tanti progetti e proposte, tra questi l’introduzione della fiscalità di vantaggio per i comuni delle aree interne, misure per consentire il ritorno dei pensionati emigrati all’estero per usufruire di agevolazioni sulle pensioni e sgravi fiscali, l’accoglienza delle popolazioni vesuviane e flegree nei ventinove comune delle Aree Interne.

La posizione di Girolamo Auricchio

A fare il punto della situazione, ai microfoni di InfoCilento, il presidente dell’Associazione delle Valli del Cilento Interno, Girolamo Auricchio. “Per le Aree Interno c’è necessità di un intervento straordinario da parte del Governo. Tramite la Strategia, vista la disponibilità dei fondi e delle competenze, proviamo a contenere il fenomeno della spopolamento e della migrazione al fine di evitare l’abbandono totale dei comuni e dei piccoli borghi” ha affermato, tra le altre cose, il presidente Auricchio.