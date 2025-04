Aree Interne del Cilento, convocata Assemblea dei 29 sindaci: previsto anche l’ingresso di Trentinara

Il presidente dell’Associazione delle Valli del Cilento Interno, Girolamo Auricchio, ha convocato l’Assemblea Plenaria dei sindaci dei ventinove comuni che fanno parte dell’Associazione, per il giorno 17 aprile 2025.

L’importante incontro si terrà a partire dalle 16:00, presso l’Aula Consiliare del Comune di Roccadaspide.

I punti all’ordine del giorno

Diversi i punti all’ordine del giorno, tra questi l’approvazione del Preliminare di Strategia 2021/2027, un importante documento di programmazione di circa cinquecento pagine, in cui sono stati dettagliate tutte le informazioni riguardo agli obiettivi raggiunti e da raggiungere tramite la Strategia ‘Area Cilento Interno.

Tanti i progetti da portare a compimento per lo sviluppo delle Aree Interne del Cilento, tra questi è stata proposta la fiscalità di vantaggio, argomento di cui Auricchio ha sempre sottolineato la straordinaria importanza per la sopravvivenza dei piccoli borghi.

“Per promuovere lo sviluppo e rispondere efficacemente alle sfide economiche e sociali, la Strategia deve essere rafforzata da una politica fiscale favorevole, in grado di attrarre investitori sul territorio e ridurre il divario economico rispetto alle aree urbane. Nel Cilento Interno le imprese operano in un contesto di invecchiamento progressivo della popolazione e di continua migrazione dei giovani, diventa, dunque, sempre più difficile mantenerle aperte visti i costi per garantire la redditività delle attività. Le imprese delle Aree Interne del Cilento sono soggette alla stessa normativa fiscale delle imprese che operano nelle aree urbane notoriamente più prospere e questa situazione disincentiva nuovi insediamenti e mette a rischio la sopravvivenza di imprese familiari e tradizionali. E’ fondamentale, dunque, introdurre introdurre una normativa fiscale differenziata che implichi l’azzeramento dell’imposizione diretta e lo sgravio contributivo sia per le imprese nuove che per quelle già presenti sul territorio. E’ necessaria, inoltre, una politica fiscale a favore dei pensionati in quanto già 400mila pensionati italiani si sono trasferiti in Paesi caratterizzati da un sistema fiscale favorevole sulle pensioni e da un costo della vita più basso. Spagna, Grecia, Tunisia e Albania sono alcuni dei Paesi che, avendo introdotto agevolazioni o sgravi sulle pensioni, stanno vivendo questo fenomeno.

La possibilità di “intercettare” tali flussi va presa in seria considerazione nella prospettiva di un ripopolamento delle aree interne.

Per un’Area particolarmente svantaggiata come il Cilento Interno, una fiscalità di vantaggio sulle pensioni sarebbe uno strumento efficace per attrarre nuovi residenti oltretutto senza alcun impatto sul bilancio statale. Ciò avrebbe un importante ritorno economico e sociale per il territorio, poiché l’arrivo di nuovi pensionati stimolerebbe la domanda in vari settori economici, come l’agriturismo, la ristorazione, i trasporti e i servizi di assistenza, agendo come “effetto moltiplicatore”. Inoltre, potrebbe rivelarsi una strategia sostenibile nel lungo periodo, considerato che i pensionati tendono a rimanere stabili nel luogo dove risiedono” si legge nella Strategia in cui si affronta dettagliatamente l’argomento.

L’emergenza Vesuvio e Campi Flegrei

Nella nuova Strategia è stata anche inserita la manifestazione di disponibilità per l’“Emergenza Vesuvio e Campi Flegrei”: “A seguito del recente sciame sismico che ha colpito l’area dei Campi Flegrei, il territorio regionale campano si trova ad affrontare la necessità di garantire l’evacuazione dei residenti in caso di un ulteriore aggravarsi della situazione. I Sindaci dell’Area Interna “Cilento Interno” manifestano la massima disponibilità a valutare l’ipotesi di un trasferimento graduale ed organizzato di nuclei familiari provenienti dal territori flegreo nei comuni dell’area e chiedono di avviare una fase di concertazione con la Regione Campania e il Dipartimento di Protezione Civile per pianificare, in tempi brevi, l’accoglienza” si legge ancora nel preliminare di Strategia in cui si dedica grande attenzione allo sviluppo delle potenzialità del territorio, ai giovani, alle infrastrutture, alla viabilità e alla Sanità proponendo, a riguardo, incentivi per i medici che decidono di prestare servizio nel Cilento Interno.

La sanità

Il 17 aprile, tra gli importanti punti che l’Assemblea sarà chiamata a discutere e ad approvare, ci sarà anche l’attestazione di un riconoscimento all’Ingegnere Gennaro Sosto, Direttore Generale dell’Asl Salerno per l’ideazione e la creazione delle Botteghe del Comunità” proposta dal Presidente, Auricchio.

“L’apertura delle “Botteghe della Comunità” rappresenta un’importante vittoria per la nostra Strategia d’Area. Il progetto, già inserito nella Strategia delle Aree Interne, ha portato alla creazione di presidi di assistenza sanitaria territoriale in tutti i comuni delle Aree Interne del Cilento, un progetto ideato grazie alla lungimiranza del direttore Sosto e che è diventato un modello nazionale per garantire servizi sanitari territoriali agli abitanti delle aree periferiche e disagiate.

L’Assemblea, inoltre, avvierà l’iter per l’approvazione della richiesta del Comune di Trentinara di entrare a far parte dell’Area “Cilento Interno”.

“Per le Aree Interno c’è necessità di un intervento straordinario da parte del Governo. Tramite la Strategia, vista la disponibilità dei fondi e delle competenze, proviamo a contenere il fenomeno della spopolamento e della migrazione al fine di evitare l’abbandono totale dei comuni e dei piccoli borghi” ha affermato il presidente Auricchio.